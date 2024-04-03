Американський президент попросив вплинути на Іран.

У вівторок, 2 квітня, Джо Байден і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову, під час якої обговорили не тільки американсько-китайські відносини, а й війну в Україні.

У Білому домі заявили, що Байден говорив про боротьбу з виробництвом наркотиків, конфлікт на Близькому Сході, ядерну програму Північної Кореї і підтримку Китаєм Росії. За словами Джона Кірбі, також вони торкнулися теми несправедливої торгової політики, затриманих американців і блокування TikTok.

Як пише The New York Times із посиланням на високопоставленого представника адміністрації, бесіда була радше "контрольною зустріччю" перед візитом міністра фінансів і держсекретаря до Китаю. Байден хотів наголосити, що Китай не повинен допомагати Росії у відновленні військово-промислової бази - КНР взяла на себе частину торгівлі, яку припинили європейські країни, що дало змогу Москві відновити можливості з виробництва зброї.

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Адміністрація Байдена також попередила Китай, щоб він приборкав кораблі берегової охорони, які обстрілюють із водометів філіппінські кораблі в спірних водах Південно-Китайського моря. Також Штати заявили, що китайські військові провокаційно використовують літаки та кораблі поблизу Тайваню. При цьому Байден підтвердив, що США дотримуються "політики одного Китаю".

Сі заявив, що тайванське питання - це "перша червона лінія", яку не можна переступати у відносинах між країнами, тож Штати мають вдатися до "конкретних дій" і продемонструвати готовність не підтримувати незалежність Тайваню. Також китайський лідер розкритикував "нескінченний потік заходів", яких вживають Штати для придушення економіки, науки і технологій Китаю.

За словами чиновника, американський президент також хотів, щоб Китай попросив Іран зупинити хутистів від нападів на торгові судна в Червоному морі.

Відносини США та Китаю:

Нагадаємо, на початку року Китай запровадив санкції проти низки американських оборонних компаній. Також Пекін розкритикував постачання зброї Тайваню та введення санкцій проти китайських компаній і громадян.

Водночас Сі Цзіньпін говорив, що вони хочуть працювати зі Штатами над поліпшенням зв'язків між найбільшими економіками світу.

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