Російсько-китайський альянс стає все більш зримою перспективою на тлі консолідації країн Заходу.

Росія і Китай мають намір разом протистояти США і Заходу в цілому, який демонструє консолідацію на тлі російського вторгнення в Україну. Цій співпраці між Пекіном і Москвою був присвячений візит до Росії керівника дипломатичного відділу Компартії Китаю Ван І.

У середу, 22 лютого, китайський дипломат зустрівся в Москві з Володимиром Путіним. Цю зустріч російський диктатор почав з очевидних спроб загравати з китайським керівництвом. Він попросив співрозмовника передати привіт китайському правителю Сі Цзіньпіну Привіт, назвавши його "нашим і моїм другом".

"Російсько-китайські відносини розвиваються так, як ми і планували в попередні роки: все йде поступально, розвивається, ми досягаємо нових рубежів", - заявив Путін.

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Він поскаржився, що після розпаду двополярного світу у Росії виникли складнощі на міжнародній арені, і назвав Китай основним партнером у цій ситуації.

У свою чергу Ван І визнав "складну міжнародну ситуацію" і зазначив, що в будь-якій кризі "завжди є можливості".

"Ми також готові підкреслити, що наші відносини завжди не спрямовані на треті країни і, звичайно, не схильні, не піддаються тиску з боку третіх сторін", — сказав Ван і.

Як пише CNN, перед зустріччю з Путіним китайський дипломат також встиг поспілкуватися в Москві з іншими представниками російської правлячої верхівки – міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і головою Радбезу РФ Миколою Патрушевим.

В ході цих зустрічей Ван І обіцяв Росії підтримку в її конфлікті із Заходом, але без конкретики.

"Як би не змінювалася міжнародна ситуація, Китай був і залишається готовий підтримувати позитивну тенденцію з Росією в побудові нового типу відносин співробітництва між великими державами. [Китай і Росія] рішуче виступають проти будь-якої односторонньої або залякуючої поведінки і неухильно захищають свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку", - заявив він Лаврову.

Російсько-китайські відносини

На думку Володимира Зеленського, світові загрожуватиме світова війна, якщо Росія і Китай сформують військовий альянс. Український президент упевнений, що в Пекіні це теж розуміють.

Тим часом в США серйозно побоюються, що Китай може почати постачання до Росії летальної зброї для війни проти України. Це відбувається в той же час, коли Пекін намагається грати в миротворця.

За даними The Wall Street Journal, Китай вже сьогодні поставляє Росії обмежені партії зброї, щоб випробовувати її в бойовій обстановці. Так Пекін готується до війни з США.

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