Китай веде подвійну гру, публічно називаючи себе прихильником миру, але водночас все ближче підходячи до рішення про надання летальної військової допомоги Росії. Про це розповіли CNN офіційні особи США, знайомі з даними розвідки.
Так, нещодавно американці почали помічати "тривожні" тенденції у відносинах Китаю і Росії.
"Є ознаки того, що Пекін хоче "підкрастися до межі" надання смертоносної військової допомоги Росії, не будучи спійманим", – заявили джерела.
Державний секретар США Ентоні Блінкен порушив це питання на зустрічі зі своїм китайським колегою Ван І в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.
"Держсекретар досить різко попередив про наслідки надання Китаєм матеріальної підтримки Росії або допомоги Росії в систематичному ухилянні від санкцій", — заявили в Держдепартаменті.
У Білому домі підкреслюють, що поставки китайської зброї в Росію "лише винагородять агресію, продовжать вбивства і ще більше підірвуть порядок, заснований на правилах".
Офіційні особи США вважають, що Китай веде подвійну гру – публічно намагається представити себе прихильником миру, пропонуючи в Мюнхені свій "мирний план", і водночас таємно допомагає військовим зусиллям Росії, розглядаючи можливість надати летальну допомогу.
"Ми дуже ясно дали їм зрозуміти, що це створить серйозну проблему для нас і в наших відносинах", — прокоментував ситуацію Ентоні Блінкен.
Політика Китаю на тлі війни в Україні
Американська розвідка отримала відомості, що Китай вже постачав Росії бронежилети та інші види нелетальної військової допомоги. У США є побоювання, що далі буде поставлено зброю.
Також американські розвідслужби з'ясували, що Китай передав Росії свої військові дрони, щоб провести їх бойові випробування для майбутньої війни з США.
Крім того, Китай відкрито заохочує Іран у протистоянні із Заходом. Так, китайський лідер Сі Цзіньпін висловив підтримку президенту Ірану Ібрагіму Раїсі в його конфлікті з США і країнами Заходу.