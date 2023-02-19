Пекін намагається виставити себе миротворцем, але непублічно діє в прямо протилежному напрямку.

Китай веде подвійну гру, публічно називаючи себе прихильником миру, але водночас все ближче підходячи до рішення про надання летальної військової допомоги Росії. Про це розповіли CNN офіційні особи США, знайомі з даними розвідки.

Так, нещодавно американці почали помічати "тривожні" тенденції у відносинах Китаю і Росії.

"Є ознаки того, що Пекін хоче "підкрастися до межі" надання смертоносної військової допомоги Росії, не будучи спійманим", – заявили джерела.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен порушив це питання на зустрічі зі своїм китайським колегою Ван І в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

"Держсекретар досить різко попередив про наслідки надання Китаєм матеріальної підтримки Росії або допомоги Росії в систематичному ухилянні від санкцій", — заявили в Держдепартаменті.

У Білому домі підкреслюють, що поставки китайської зброї в Росію "лише винагородять агресію, продовжать вбивства і ще більше підірвуть порядок, заснований на правилах".

Офіційні особи США вважають, що Китай веде подвійну гру – публічно намагається представити себе прихильником миру, пропонуючи в Мюнхені свій "мирний план", і водночас таємно допомагає військовим зусиллям Росії, розглядаючи можливість надати летальну допомогу.

"Ми дуже ясно дали їм зрозуміти, що це створить серйозну проблему для нас і в наших відносинах", — прокоментував ситуацію Ентоні Блінкен.

Політика Китаю на тлі війни в Україні

Американська розвідка отримала відомості, що Китай вже постачав Росії бронежилети та інші види нелетальної військової допомоги. У США є побоювання, що далі буде поставлено зброю.

Також американські розвідслужби з'ясували, що Китай передав Росії свої військові дрони, щоб провести їх бойові випробування для майбутньої війни з США.

Крім того, Китай відкрито заохочує Іран у протистоянні із Заходом. Так, китайський лідер Сі Цзіньпін висловив підтримку президенту Ірану Ібрагіму Раїсі в його конфлікті з США і країнами Заходу.

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