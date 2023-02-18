Йдеться про постачання БПЛА фірми DJI. У Пентагоні побоюються, що Китай може зібрати розвіддані з українського фронту, щоб застосувати їх на свою користь.

Китай продовжує таємно поставляти свої дрони Російської Федерації, використовуючи для цього фірми-посередники та країни Перської затоки.

Йдеться про передачу БПЛА DJI, якими також користуються українські військові на фронті. Журналіст The Wall Street Journal отримали доступ до відповідних митних документів і з'ясували, що частина дронів Росія отримує безпосередньо від російських дистриб'юторів, які співпрацюють з DJI, інша частина БПЛА потрапляє до армії РФ через поставки з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Видання підкреслює, що успішність такої схеми свідчить про слабкість західних санкцій щодо РФ, адже поставки з ОАЕ Москва оплатила через свій державний банк "Сбербанк", що знаходиться під санкціями.

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За даними WSJ, така співпраця РФ й Китаю викликає занепокоєння в Міністерстві оборони США. Пентагон вважає, що застосування китайських дронів росіянами в бойових діях з ЗСУ може не тільки посилити можливості окупантів, але і дозволити Пекіну отримувати розвіддані, які не призначені для Китаю.

У цьому контексті Пентагон побоюється, що інформація про ефективність дронів на полі бою може підвищити готовність Пекіна до війни з США.

Китай готується до війни з США

Нещодавно побоювання США з приводу можливої війни з Китаєм посилилися на тлі переобрання китайського лідера Сі Цзіньпіна на третій термін й чуток про наміри Китаю захопити Тайвань, який знаходиться під офіційною протекцією Америки.

Раніше високопоставлений генерал американських ВПС повідомив у своїй таємній записці американському військовому керівництву, що Пекін може почати відкриття бойові дії проти США вже у 2025 році. Він заявив, що швидше за все лідер КНР Сі Цзіньпін скористається "неуважністю" Америки на тлі президентських виборів, які повинні відбутися у 2024 році.

Наразі США стурбовані, що Китай також може скористатися війною України з РФ для того, щоб почати свою ескалацію проти США. Буквально сьогодні віце-президент США Камала Харріс застерегла Китай від допомоги Росії летальною зброєю.

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