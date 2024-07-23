У китайському МЗС заявили, що виступають за 'політичне врегулювання' війни в Україні

Міо Нін розповіла, що глава українського МЗС Дмитро Кулеба, який перебуває з візитом у Китаї, проведе переговори зі своїм колегою Ваном Ї.

Представниця китайського Міністерства закордонних справ Мао Нін заявила, що Китай виступає за якнайшвидше припинення вогню та досягнення "політичного врегулювання" у війні України з РФ.

"Щодо кризи в Україні, Китай виступає за якнайшвидше припинення вогню та досягнення політичного врегулювання. Служачи інтересам усіх сторін, Китай і надалі стоятиме на боці миру та діалогу, підтримуватиме міжнародну співпрацю в досягненні більшого консенсусу та забезпечить життєздатний вихід із запиту на політичне врегулювання", - сказала представниця, повідомляє Суспільне.

Міо Нін також розповіла, що глава українського МЗС Дмитро Кулеба, який перебуває з візитом у Китаї, проведе переговори зі своїм колегою Ваном Ї. За її словами, вони будуть говорити про реалізацію "важливого консенсусу" президентів обох держав і поглиблення двосторонньої співпраці з питань, що становлять "взаємний інтерес".

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Візит Кулеби до Китаю - деталі

Паніше повідомлялося, що Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 23-25 липня здійснить візит до Китаю на запрошення міністра закордонних справ КНР Ван Ї. Це буде його перша поїздка до Пекіна з початку повномасштабного російського вторгнення.

"Під час зустрічей і переговорів сторони проведуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин. Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру", - сказано у повідомленні МЗС.

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