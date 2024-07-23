За словами українського міністра, у Китаї він шукатиме шляхи щодо справедливого миру.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розпочав свій візит до Китаю. Про це він повідомив у своїх соцмережах.

"Усім привіт з Китаю. У розвиток контактів лідерів України Президента Володимира Зеленського та КНР Сі Цзіньпіна, здійснюю перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України. Це також перший двосторонній візит міністра закордонних справ України до КНР з 2012 року", - наголосив дипломат.

За його словами, попереду розлогі, детальні, предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру.

"Маємо уникнути конкуренції мирних планів. Дуже важливо, що Київ та Пекін ведуть прямий діалог та обмін позиціями. Обговоримо і двосторонні відносини. Переконаний, що після того, як Україна почала переговори про вступ до Євросоюзу, Китаю варто поглянути на відносини з нашою державою крізь призму своїх стратегічних відносин з Європою", - додав Кулеба.

Китай і Україна - останні новини

Раніше представниця китайського Міністерства закордонних справ Мао Нін заявила, що її країна виступає за якнайшвидше припинення вогню та досягнення "політичного врегулювання" у російсько-українській війні.

"Щодо кризи в Україні, Китай виступає за якнайшвидше припинення вогню та досягнення політичного врегулювання. Служачи інтересам усіх сторін, Китай і надалі стоятиме на боці миру та діалогу, підтримуватиме міжнародну співпрацю в досягненні більшого консенсусу та забезпечить життєздатний вихід із запиту на політичне врегулювання", - зазначила вона.

Своєю чергою міністр закордонних справ Китаю Ван І відповів на "безпідставні звинувачення" НАТО в тому, що його країна допомагає РФ у війні проти України. Відомо, що західні держави раніше звинувачували Пекін у передачі Москві безпілотних і ракетних технологій, а також супутникових знімків.

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