Пекін обурюєтться, що "українська криза" негативно впливає на світову економіку, тому треба просто припинити стріляти і зняти усі санкції з агресора.

Китай наполягає на тому, аби Україна та Росія негайно припинили вогонь та сіли за стіл переговорів. Також Китай виступає проти антиросійських санкцій. Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І.

Свій виступ він розпочав з того, що російську повномасштабну агресію назвав "українською кризою" та наголосив на стражданнях цивільного населення.

"Всі сторони мають визначити пріоритетом мир і людей та повинні по-справжньому бути прихильними просуванню мирних переговорів", - заявив китайський дипломат.

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Він наголосив, що у першу чергу потрібно зупинити бойові дії, аби не допустити розширення зони конфлікту. Зокрема Ван І підкреслив недопустимість застосування ядерної зброї, атак на АЕС та загалом на цивільну інфраструктуру. Також він розкритикував поставки зброї воюючим країнам.

По-друге, представник Китаю наголосив на необхідності невідкладного діалогу та переговорів.

"Діалог і переговори є єдиним життєздатним способом врегулювання кризи в Україні. Якщо день за днем ​​мирні переговори не можуть бути розпочаті, тоді виникнуть неправильні оцінки та прорахунки, що призведе до ще більшої кризи", – заявив Ван І.

По-третє, очільник китайського МЗС застеріг "від перетікання кризи" на світову економіку. Зокрема він закликав утриматися від санкцій та блокування окремих напрямків світової торгівлі.

"Наслідки кризи в Україні ще більше обтяжили світову економіку. Багато країн Глобального Півдня зазнали серйозного впливу, це ускладнює досягнення порядку денного ООН до 2030 року для сталого розвитку. Жодна зі сторін не повинна створювати кризу та виправдовувати зловживання незаконними односторонніми санкціями та пригнічувати звичайну бізнес-діяльність, ще більше розділяти світ, створюючи різноманітні ексклюзивні групи", – заявив Ван І.

Разом з тим дипломат запевнив, що позиція Китаю щодо війни в Україні залишається послідовною.

"Суверенітет і територіальна цілісність усіх країн мають поважатися. Цілі й принципи Статуту ООН повинні виконуватися. Законне занепокоєння у зв’язку з безпекою всіх країн має сприйматися серйозно, а також важливо підтримати всі ініціативи, спрямовані на врегулювання цієї кризи", - заявив Ван І.

Осіння сессія Генасамблеї ООН: останні новини

Як писав УНІАН, президент Туреччини Реджеп Ердоган, виступаючи в ООН, заявив про нарощування зусиль для припинення російсько-української війни шляхом дипломатії та діалогу, але на основі територіальної цілісності та суверенітету України. Він також акцентував на неефективності ООН та закликав до реформування організації, зокрема її Радбезу.

Також ми розповідали, що Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Радбезу ООН, попередив про плани Росії завдати ударів по українських АЕС.

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