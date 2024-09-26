За словами китайського дипломата, його країна завжди дотримвалася справедливої позиції щодо війни в Україні.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що його країна не відмовиться від власних зусиль щодо досягнення миру в Україні. Про це він сказав на зустрічі з високим представником ЄС Жозепом Боррелем на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, його слова наводить "Укрінформ".

Під час зустрічі сторони обмінялися думками про війну в Україні, яку в Китаї називають "українською кризою".

"Ван Ї підкреслив, що Китай залишається прихильним сприянню деескалації ситуації і не відмовиться від своїх зусиль із досягнення миру", - зазначили в МЗС КНР.

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Китайський дипломат наголосив, що його країна завжди дотримувалась об'єктивної та справедливої позиції щодо питання "української кризи", а звинувачення в бік Пекіна в підтримці російського вторгнення в Україну не мають причин.

"Якщо хтось усе ще звинувачує Китай, то він намагається перекласти відповідальність на нашу країну, і в нього, до того ж є приховані мотиви", - підкреслив Ван Ї.

Водночас під час зустрічі Боррель заявив міністру закордонних справ Китаю, що підтримка, яку КНР надає РФ, підживлює російську війну проти України та не сприяє досягненню справедливого миру. Про це йдеться на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Високий представник ЄС порушив тему російської загарбницької війни проти України та підтвердив переконання, що матеріальна та дипломатична підтримка РФ з боку Китаю підживлює російську війну, що спричиняє прямі загрози для європейської безпеки", - цитує слова Борреля відомство.

Зокрема очільник європейської дипломатії висловив глибоке занепокоєння через зростання експорту великої кількості товарів та предметів подвійного призначення, які значно допомагають РФ нарощувати військово-промислову базу.

За словами Борреля, будь-які пропозиції щодо справедливого миру в Україні повинні мати за основу Статут ООН, а спільна заява Китаю та Бразилії від травня 2024 року не спрямована у цьому напрямку.

Заява Китаю та Бразилії щодо миру в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Бразилія та Китай запропонували провести міжнародну мирну конференцію для того, аби обговорити пропозиції щодо деескалації війни в Україні, зокрема вони наполягли на "рівній участі" обох сторін.

"Китай і Бразилія підтримують проведення міжнародної мирної конференції в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, за рівної участі всіх сторін, а також справедливе обговорення всіх мирних планів", - наголосили в спільній заяві двох країн.

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