Лідер Китаю має взяти до уваги солідарність Заходу, намагаючись відновити економічне зростання своєї країни після пандемії.

Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що війна Росії в Україні могла вплинути на мислення Китаю щодо захоплення Тайваню.

Під час слухань щодо глобальних загроз у Палаті представників Бернс заявив, що "ніхто не спостерігав більш уважно" за тим, що відбувається в Україні, ніж глава Китаю Сі Цзіньпін. Про це пише CNN.

"Я справді думаю, що ніхто не спостерігав за досвідом Володимира Путіна в Україні більш уважно, ніж Сі Цзіньпін, і я думаю, що він певною мірою протверезів, наскільки Захід зміг зберегти солідарність і взяти на себе деякі короткострокові економічні витрати в інтересах накладення ще більших довгострокових економічних витрат на Росію", - сказав Бернс.

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За словами директора ЦРУ, це те, що лідер Китаю має взяти до уваги, намагаючись взаємодіяти з рештою світової економіки та відновити економічне зростання своєї країни після пандемії COVID-19.

Війна в Україні і Китай

Як повідомляв УНІАН, раніше голова ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Китай може готуватися до війни за Тайвань у 2027 році, але це не означає, що вторгнення дійсно станется. За словами Бернса, наміри Китаю щодо Тайваню не можна недооцінювати, проте війна в Україні "протверезила" Пекін.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також заявляв, що Китай уважно спостерігає за війною Росії проти України і виносить уроки, які можуть вплинути на майбутні рішення, зокрема щодо Тайваню. "Якщо Путін переможе в Україні, це стане сигналом про те, що авторитарні режими можуть досягати своїх цілей за допомогою грубої сили. Це небезпечно", - заявив Столтенберг.

У вересні минулого року видання CNN писало, що Китай і Росія так і не наблизилися до формування світового порядку на свою користь, а розв'язана Росією війна проти України спричинила тільки зміцнення рішучості Заходу. Легка перемога Путіна ще більше зміцнила б переконаність Сі в тому, що Захід знаходиться в занепаді, і послужила б шаблоном для нападу на Тайвань.

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