Вторгнення Росії в Україну викликало в Японії побоювання, що Китай може наважитися зробити те ж саме щодо Тайваню.

Китай уважно спостерігає за війною Росії проти України і виносить уроки, які можуть вплинути на майбутні рішення.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда в Токіо, пише Bloomberg.

"Якщо президент Путін переможе в Україні, це стане сигналом про те, що авторитарні режими можуть досягати своїх цілей за допомогою грубої сили. Це небезпечно. Те, що відбувається сьогодні в Європі, завтра може статися в Східній Азії", - заявив Столтенберг.

Вторгнення Росії в Україну викликало в Японії побоювання, що Китай може наважитися зробити те ж саме щодо Тайваню, що, на думку Токіо, безпосередньо впливає на його власну безпеку.

Столтенберг підкреслив, що НАТО і Японія згодні з тим, що "трансатлантична і Індо-Тихоокеанська безпека глибоко взаємопов'язані", додавши, що "те, що відбувається в цьому регіоні, має значення для Альянсу".

Європейські союзники все більше усвідомлюють зростаючу загрозу безпеці, яку Китай представляє в різних сферах, особливо в довгостроковій перспективі, пише Bloomberg. Генсек НАТО неодноразово попереджав про зусилля Китаю з нарощування своєї військової та ядерної зброї, а також про те, що він назвав залякуючою поведінкою по відношенню до своїх сусідів і спробами контролювати критично важливу інфраструктуру при поширенні дезінформації про Альянс.

"Ми підтвердили, що виведемо співпрацю Японії і НАТО на новий рівень, зокрема, за рахунок розвитку кіберзв'язків. Ми вітаємо інтерес і участь НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні", - сказав Кісіда.

Прем'єр додав, що Японія створить представництво НАТО і розгляне можливість регулярної участі в різних зустрічах Північноатлантичного альянсу.

У спільній заяві з викладенням планів щодо активізації співпраці між НАТО і Японією Столтенберг і Кісіда підкреслили "стурбованість зростаючим військовим співробітництвом Росії і Китаю", у тому числі за допомогою спільних операцій і навчань поблизу Японії. Вони також заявили, що "рішуче виступають проти будь-яких односторонніх спроб змінити статус-кво силою або примусом в Східно-Китайському морі", закликаючи до "мирного вирішення проблем по обидві сторони протоки".

Війна США і Китаю - що говорять

Як повідомляв УНІАН, голова командування повітряної мобільності США генерал Майк Мініган вважає, що США і Китай, імовірно, розпочнуть війну в 2025 році. Причиною може стати конфлікт через Тайвань. Раніше командувач Військово-морськими операціями США адмірал Майкл Гільдей спрогнозував, що конфлікт між Китаєм і Тайванем може початися в найближчі роки.

Пекін вважає Тайвань своєю територією і переконаний, що США повинні підтримувати лише неофіційні контакти з цим самоврядним островом. Ситуація навколо Тайваню загострилася у 2022 році через візит туди спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. У відповідь на цей візит Китай розірвав діалог зі США у військовій і кліматичній сферах, і ввів проти Пелосі та її найближчих родичів санкції.

У жовтні в Китаї заявили, що залишають за собою право застосувати силу для вирішення питання Тайваню. Китай також провів військові навчання навколо Тайваню, які влада острова назвали імітацією нападу. Гендиректор Бюро нацбезпеки Тайваню Чень Мін-Тун зазначив, що Китай вивчає досвід Росії у веденні гібридної війни проти України.

Що стосується війни в Україні, після початку повномасштабного вторгнення РФ Китай офіційно зайняв нейтральну позицію і закликав до припинення бойових дій та початку мирного діалогу. Нещодавно новий посол КНР у Європейському Союзі Фу Цун заявив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну поставило Китай "у дуже скрутне становище" і "сильно загострило" відносини з Європою. Пекін опинився в ситуації, де потрібно "вибирати між друзями".

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