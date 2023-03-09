У Держдепартаменті нагадали, що не може одна країна за допомогою сили змінювати кордони іншої, і з цими принципами погодився Китай як член ООН.

США і десятки країн в усьому світі підтримують в Україні міжнародний порядок, заснований на принципах ООН і закріплений в Статуті організації. Тож заява голови МЗС Китаю Цинь Гана, який прирівняв поставки своєї зброї до Росії із військовою підтримкою Тайваню від США, упускає з уваги реальний стан справ.

Про це під час брифінгу заявив речник державного департаменту США Нед Прайс. Він зазначив, що не може одна країна за допомогою сили змінювати кордони іншої, і з цими принципами погодився Китай як член ООН.

"Те, що роблять Сполучені Штати разом із десятками країн у всьому світі, це підтримка порядку, заснованого на правилах, підтримка порядку, який закріплено в Статуті ООН, міжнародному праві та Загальній декларації прав людини. Принципи, згідно з якими велика країна не може залякувати малу країну, більша країна не може намагатися перекроїти кордони силою. Це ті самі принципи, які в даному випадку підписала КНР як держава-член ООН і як країна, яка нібито вірить у ці документи і принципи", - сказав Прайс.

Він зазначив, що підтримуючи Тайвань США намагаються зміцнити, захистити і зберегти статус-кво в регіоні.

"Це все про збереження статус-кво, тому що протягом десятиліть статус-кво справді був ключовим для миру та безпеки в Тайванській протоці та в ширшому регіоні. Це той самий порядок, заснований на правилах, який був основою миру та безпеки, чи то в Європі, чи в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Будь-хто, хто припускає, що ми чинимо непослідовно, я думаю, не бере до уваги основні концепції, які грають роль", - сказав Прайс.

Дипломат наголосив, що все, що США роблять щодо України та Тайваню відповідає міжнародному порядку, завдяки якому мир і безпека панували протягом більшої частини останніх семи десятиліть.

Війна в Україні - китайська зброя для Росії

Як повідомляв УНІАН, Китай намагається займати нейтральну позицію у війні Росії з Україною. Пекін в контексті територіальної цілісності України заявляв про підтримку міжнародного порядку, заснованого на правилах ООН. Разом із тим, Китай не запровадив санкції проти Росії, оголосив про плани поглиблювати зв'язки з Росією. Також Пекін звинувачує в російській агресії проти України НАТО і США і критикує їх за постачання нашій країні зброї.

Нещодавно видання CNN повідомило, що Китай нібито веде подвійну гру та готується таємно постачати летальну зброю до Росії. Постпред США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що надання Китаєм військової допомоги Росії стане "червоною лінією", а держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Пекін про серйозні наслідки, якщо це станеться. У відповідь у МЗС Китаю заявили, що Сполучені Штати "не мають права читати лекції" у цьому питанні.

Що стосується Тайваню, Китай вважає цей самоврядний острів частиною своєї території, попри те, що ніколи не контролював його. Китайський лідер Сі Цзіньпін відмовлявся виключати застосування сили при "возз'єднанні" його з материковим Китаєм.

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