У Пентагоні звернули увагу на швидке розширення Китаєм модернізації та диверсифікації свого ядерного потенціалу.

Наразі Китай перебуває на шляху нарощування свого ядерного арсеналу в три-чотири рази.

Про це заявив заступник Міністра оборони США з політичних питань Колін Кел під час конференції ООН з перегляду Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Він звернув увагу на швидке розширення Китаєм модернізації та диверсифікації свого ядерного потенціалу, а також його бряцання зброєю цього тижня в Тайванській протоці.

"Китай прямо зараз знаходиться в процесі нарощування ядерного арсеналу дуже швидкими темпами - в три, або навіть в чотири рази", - сказав Кел.

Він зазначив, що в Пентагоні знайомі із заявими Китаю про наміри обговорювати питання стратегічної стабільності, але у Вашингтоні вважають, що наразі Пекін "не готовий до такої роботи".

"Одна з хороших речей, які ми бачили в ситуації навколо Тайваню, - не було ядерних загроз з боку Китаю", - зазначив Кел.

Він також підкреслив, що Пентагон не бажає нічого більшого, ніж повної ліквідації всієї ядерної зброї в усьому світі.

"Незважаючи на поточні безпекові виклики, Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з іншими ядерними державами, де це можливо, для зменшення ядерних ризиків, і ми будемо робити це з реалістичними очікуваннями", – сказав Кел.

"Сполучені Штати щиро визнають і підтверджують, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна вести. Ми заохочуємо держави, які мають ядерну зброю, співпрацювати зі Сполученими Штатами щодо заходів щодо зменшення ризику та забезпечувати прозорість щодо ядерної позиції та доктрини", - додав представник Пентагону.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю Китай оголосив про припинення діалогу з США із низки питань, в тому числі між військовими командирами на театрі військових дій і з питань зміни клімату. Таке рішення було прийнято у зв'язку з обуренням з приводу візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Пекін також запровадив санкції щодо спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

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