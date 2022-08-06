Співробітництво в галузі запобігання транскордонній злочинності також призупинено.

В п'ятницю Китай оголосив про припинення діалогу з США з ряду питань, в тому числі між військовими командирами на театрі військових дій і з питань зміни клімату.

Таке рішення було прийнято у зв'язку з обуренням з приводу візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань, повідомляє Reuters.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що воно також призупиняє обмін думками з Вашингтоном з питань боротьби з транскордонною злочинністю і незаконним обігом наркотиків, що Вашингтон назвав "безвідповідальними".

Нагадавши, Китай заявляв, що відповість "рішучими заходами" якщо Пелосі відправиться на Тайвань, а також зазначав, що "твердо заперечує" проти можливого візиту.

Напередодні візиту Пекін попередив про "кричущі політичні наслідки". Також китайські офіційні особи заявили, що нація "не буде сидіти склавши руки", якщо КНР відчує, що її "суверенітет і територіальна цілісність" знаходяться під загрозою.

Американська сторона офіційно не підтверджувала візит Пелосі на Тайвань. У програмі її турне по Азії-візити до Японії, Південної Кореї, Малайзії та Сінгапуру, частина з яких вже відбулася.

Пелосі, яка приземлилася в Тайбеї, стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

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