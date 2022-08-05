Китай заявив, що позиція Пелосі як другої в президентській черзі зробила її поїздку дуже чутливою.

Китай запроваджує санкції щодо спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

Про це повідомляє Bloomberg News.

Крім того, санкції торкнуться і її найближчих родичів. Таке рішення Китай ухвалив після поїздки Пелосі до Тайваню.

Китай заявив, що позиція Пелосі як другої в президентській черзі зробила її поїздку дуже чутливою.

Китай заявляв, що відповість "рішучими заходами" якщо Пелосі відправиться на Тайвань, а також зазначав, що "твердо заперечує" проти можливого візиту.

Напередодні візиту Пекін попередив про"кричущі політичні наслідки". Також китайські офіційні особи заявили, що нація "не буде сидіти склавши руки", якщо КНР відчує, що її "суверенітет і територіальна цілісність" знаходяться під загрозою.

Американська сторона офіційно не підтверджувала візит Пелосі на Тайвань. У програмі її турне по Азії-візити до Японії, Південної Кореї, Малайзії та Сінгапуру, частина з яких вже відбулася.

Пелосі, яка приземлилася в Тайбеї, стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

Вас також можуть зацікавити новини: