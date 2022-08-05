Сполучені Штати демонструють поведінку відповідальної ядерної держави, зазначили в Білому домі.

Сполучені Штати Америки знову відклали випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Цього разу пробний пуск ракети не відбудеться через військову активність Китаю на тлі ситуації, яка розгорнулася навколо Тайваню.

Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє The Wall Street Journal.

Так, адміністрація президента США Джо Байдена відклала плановий випробувальний пуск балістичної ракети, щоб уникнути ескалації напруженості у відносинах з Китаєм, який почав "демонструвати військову силу" біля Тайваню. У Білому домі розповіли, що ВПС США хотіли проводити випробування вже на цьому тижні, але тепер вони не відбудуться найближчим часом.

Представник Білого дому Джон Кірбі повідомив виданню, що міністр оборони Ллойд Остін віддав наказ про розширення військово-морської присутності, але після цього сказав відкласти ракетні випробування, щоб уникнути подальшого загострення відносин з Китаєм.

"Поки Китай проводить дестабілізуючі військові навчання навколо Тайваню, Сполучені Штати замість цього демонструють поведінку відповідальної ядерної держави, знижуючи ризик прорахунку", — заявив Кірбі.

Міжконтинентальна балістична ракета Minuteman III

МБР Minuteman III, здатна нести ядерний заряд, є ключовою частиною стратегічного арсеналу Збройних сил США, має дальність польоту понад 9660 км і може летіти зі швидкістю приблизно 24 тис.км/ч. ракети подібного роду розосереджені в укріплених підземних шахтах.

Ситуація на Тайвані: що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула з візитом на острів Тайвань.

Китай заявляв, що відповість "рішучими заходами" якщо Пелосі відправиться на Тайвань, а також зазначав, що "твердо заперечує" проти можливого візиту.

Напередодні візиту Пекін попередив про"кричущі політичні наслідки". Також китайські офіційні особи заявили, що нація "не буде сидіти склавши руки", якщо КНР відчує, що її "суверенітет і територіальна цілісність" знаходяться під загрозою.

Американська сторона офіційно не підтверджувала візит Пелосі на Тайвань. У програмі її турне по Азії - візити до Японії, Південної Кореї, Малайзії та Сінгапуру, частина з яких вже відбулася.

Пелосі все-таки приземлилася в Тайбеї і стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років. Після цього стало відомо, що в найближчі дні Китай проведе масштабні військові навчання навколо Тайваню.