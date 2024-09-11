Секретар Ради безпеки РФ Шойгу привітав запропонований Китаєм і Бразилією "консенсус із шести пунктів".

Китай не планує змінювати свою позицію по війні в Україні і продовжуватиме переконувати світ у доцільності свого "мирного плану". Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на зустрічі в Санкт-Петербурзі з секретарем Ради безпеки РФ Сергієм Шойгу, повідомляє "Укрінформ".

Так, Ван Ї заявив, що Пекін продовжуватиме просувати власне бачення завершення російсько-української війни і намагатиметься переконати більшість країн світу підтримати його пропозицію про політичне врегулювання конфлікту.

"Китай продовжуватиме працювати над формуванням у міжнародної спільноти збалансованої, об’єктивної і раціональної точки зору щодо "української кризи", аби досягнути міжнародного консенсусу і створити необхідні умови для швидкого припинення бойових дій", - сказав глава китайського МЗС.

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За його словами, в українському питанні Китай дотримується об’єктивної та справедливої ​​позиції і зосереджений на сприянні політичному врегулюванню "кризи".

Шойгу, своєю чергою, повторив позицію Росії щодо війни, привітав запропонований Китаєм і Бразилією "консенсус із шести пунктів" та висловив задоволення "широким визнанням цього консенсусу міжнародною спільною".

Мирний план Китаю та Бразилії по Україні - що відомо

Цієї весни Китай та Бразилія узгодили свій план врегулювання війни в Україні, він складається з шести пунктів. Країни пропонують зупинити військові дії та визнати, що діалог і переговори - єдино можливий вихід. Також вони виступають за збільшення гуманітарної допомоги, захист цивільних і обмін військовополоненими.

Згідно з планом, необхідно протидіяти використанню ядерної, біологічної та хімічної зброї, а також підтримувати міжнародне співробітництво у сфері енергетики, фінансів, торгівлі тощо.

Згодом у Китаї заявили, що на їхній із Бразилією "мирний план" позитивно відреагували понад 110 країн. серед них зокрема президент ПАР Сиріл Рамафоса.

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