Раніше ПАР відмовилася підписати спільну заяву учасників українського Саміту миру у Швейцарії.

Президент Південноафриканської республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса заявив про підтримку так званого "мирного плану" з врегулювання російсько-української війни, запропонований Китаєм та Бразилією. Як повідомляє CCTV, про це Рамафоса сказав під час зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

"Південна Африка підтримує "консенсус із шести пунктів", запропонований Китаєм і Бразилією щодо політичного врегулювання українського питання", - сказав Рамафоса.

Він також заявив про "взаємну довіру та глибоку дружбу" між двома країнами і підкреслив, що Китай і ПАР мають подібні позиції та спільні цілі з багатьох питань і подякував Китаю за підтримку ПАР в проведенні зустрічі лідерів БРІКС минулого року.

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Рамафоса наразі перебуває у Китаї з офіційним візитом. Зокрема, він планує взяти участь у Саміті форуму китайсько-африканського співробітництва, що відбудеться з 4 по 6 вересня.

Як відомо, ПАР була однією з країн Глобального Півдня, що відмовилися підписати спільну заяву учасників Саміту миру, що пройшов у Швейцарії. Видання Financial Times вважає це свідченням того, що Росія зберігає свою міжнародну економічну силу та вплив у регіоні.

Мирний план Китаю та Бразилії по Україні - що відомо

Цієї весни Китай та Бразилія узгодили свій план врегулювання війни в Україні, він складається з шести пунктів. Так, країни пропонують зупинити військові дії та визнати, що діалог і переговори - єдино можливий вихід. Також вони виступають за збільшення гуманітарної допомоги, захист цивільних і обмін військовополоненими.

Згідно з планом, необхідно протидіяти використанню ядерної, біологічної та хімічної зброї, а також підтримувати міжнародне співробітництво у сфері енергетики, фінансів, торгівлі тощо.

Згодом у Китаї заявили, що на їхній із Бразилією "мирний план" позитивно відреагували понад 110 країн.

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