Росія і Китай посилили військово-технічну співпрацю, - ISW

Росія надсилає до КНР підводні човни, авіаційні розробки і ракетні технології, якими раніше неохоче ділилася з Пекіном.

Росія і Китай продовжують розвивати військово-технічне співробітництво в різних напрямках.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), 10 вересня заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл, що КНР надає російській оборонній промисловості "дуже суттєву" підтримку в обмін на секретні російські військові технології.

За його словами, Китай не просто постачає в Росію продукцію подвійного призначення, але й докладає "значних зусиль, щоб допомогти підтримувати, розбудовувати і диверсифікувати елементи російської військової машини". У відповідь Росія надсилає до КНР підводні човни, авіаційні розробки і ракетні технології, якими раніше неохоче ділилася з Пекіном.

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Натомість офіційні особи КНР продовжують заперечувати підтримку російських військових зусиль і стверджують, що Китай залишається "неупередженим" у своїй позиції щоло війни Росії в Україні.

Заява Кемпбелла прозвучала на тлі міжнародних військово-морських навчань "Океан-2024", які зараз проходять в Тихому і Північному Льодовитому океанах, а також Середземному, Каспійському і Балтійському морях. Їх очолює Росія.

Напередодні навчань диктатор Володимир Путін звинуватив США в тиску на Росію і КНР, що викликало необхідність проведення спільних військово-морських навчань.

Війна в Україні - роль Китаю

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай став вирішальним фактором у війні Росії проти України. Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами в Осло.

За його словами, Пекін забезпечує виробництво багатьох видів зброї, які використовує РФ.

При цьому генсек НАТО звернувся до Китаю із закликом: "Я закликаю Китай припинити підтримку незаконної війни Росії".

Столтенберг також попередив, що постійне розпалювання Пекіном війни в Україні може негативно позначитися на його інтересах і репутації.

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