За словами представника, влада повідомила відповідні країни і регіони.

З 1 вересня Китай вводить експортний контроль на обладнання, пов'язане з безпілотниками, з "метою забезпечення державної безпеки".

Без спеціального дозволу буде заборонено експортувати двигуни для безпілотників потужністю вище 16 кВт, пише Reuters.

Також під обмеження потрапили тепловізори, радіолокатори та обладнання зв'язку, яке може бути використано в дронах.

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Міністерство комерції Китаю відзначило, що в останні роки розширюється сфера застосування безпілотних літальних апаратів і зростає ризик їх використання у військових цілях.

"Невелике розширення Китаєм можливостей управління безпілотниками на цей раз є важливим заходом, що демонструє нашу позицію відповідальної великої країни, реалізацію ініціатив в області глобальної безпеки і підтримання миру в усьому світі", - сказав неназваний представник.

За словами представника, влада повідомила відповідні країни і регіони. Китай має велику промисловість з виробництва дронів і експортує їх на кілька ринків, включаючи США.

Роль Китаю у війні проти України

21 червня 2023 року радник Президента Франції із зовнішньої політики Еммануель Бонн заявив про те, що Китай поставляє в Росію техніку та спорядження подвійного призначення для використання у війні проти України.

27 липня 2023 року розвідка США заявила про те, що китайська допомога Росії грає все більш значущу роль у війні. Згідно зі звітом, Китай постачає Росії технології та обладнання, які відіграють все більш важливу роль у війні проти України.

У зв'язку з цим Президент США Джо Байден планує до середини серпня підписати указ про обмеження критичних інвестицій США в технології в Китаї.

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