Китайці вже не обмежуються поставками розвідувальних дронів, але допомагають агресору запчастинами до винищувачів.

Китай постачає Росії технології та обладнання, які відіграють все більш важливу роль у війні проти України. Про це йдеться в публічному звіті, який опублікував Офіс директора Національної розвідки США.

Звіт в основному цитує дані з відкритих джерел і повідомлення західної преси на підтримку своїх тверджень. Але він також містить оцінки розвідувального співтовариства США про те, що Китай "стає все більш важливою опорою для Росії в її військових зусиллях".

Згідно зі звітом, станом на березень поточного року Китай "поставив в Росію безпілотники і їх частини на суму понад 12 мільйонів доларів", що підтверджується "стороннім аналізом" даних російської митниці.

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Крім того, китайські державні оборонні компанії постачали російським державним оборонним компаніям, що перебувають під санкціями, різну техніку подвійного призначення. У звіті підкреслюється, що мова про ту техніку, "яку московські військові використовують для продовження війни в Україні" зокрема йдеться про "навігаційне обладнання, техніку для постановки перешкод і запчастини до винищувачів".

Експорт напівпровідників з Китаю до Росії також значно зріс з 2021 року. У звіті стверджується, що "напівпровідники американського виробництва або під американськими брендами на сотні мільйонів доларів надходять в Росію", незважаючи на жорсткі західні санкції і експортний контроль.

У звіті говориться, що китайські фірми "ймовірно" допомагають Москві ухилятися від цих санкцій, хоча "важко встановити масштаби" цієї допомоги. У доповіді говориться, що поки не ясно, чи навмисно Пекін допомагає росіянам обходити санкції, чи ні.

Китай допомагає Росії у війні – останні новини

Днями видання Politico писало, що Китай продовжує постачати Росії нелетальне, але корисне у військовому відношенні обладнання, щоб зробити істотний вплив на хід російсько-української війни. У матеріалі йдеться, що Пекін за 17 місяців війни постачав, зокрема, бронежилети, тепловізійні оптичні приціли та дрони для окупантів.

Незадовго перед цим радник Президента Франції із зовнішньої політики Еммануель Бонн розповів, що Китай постачає до Росії техніку та спорядження подвійного призначення для використання у війні проти України. Йдеться про нелетальну допомогу, таку як шоломи та бронежилети.

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