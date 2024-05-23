Китай почав військові навчання і оточив Тайвань з моря в якості 'покарання'

Окрім кораблів в навчаннях задіяли авіацію, яка порушує повітряний простір Тайвваню.

Китай розпочав дводенні широкомасштабні військові навчання навколо Тайваню, які він назвав "покаранням" за "сепаратистські акти". Китайський державний мовник CCTV прямо пов’язує навчання із заявами новообраного президента Тайваню щодо незалежності острова.

У межах навчань десятки китайських винищувачів із бойовими боєприпасами здійснили імітаційні удари по "важливих військових цілях" умовного "ворога" поряд із есмінцями, фрегатами та ракетними катерами. Навчання, які розпочалися вранці в четвер, передбачають оточення Тайваню.

Речник морського командування армії Китаю Лі Сі назвав навчання "суворим покаранням за сепаратистські акти сил незалежності Тайваню та серйозним застереженням від втручання та провокацій з боку зовнішніх сил".

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Як розповів CNN високопоставлений чиновник, відповідальний за питання безпеки Тайваню, станом на полудень четверга (за місцевим часом) сили оборони острова виявили близько 30 китайських літаків, більшість з яких перетнули Серединну лінію в зоні ідентифікації ППО Тайваню. Серединна лінія — неофіційна точка розмежування в Тайванській протоці, яку Пекін не визнає, але до останніх років переважно поважав.

За словами чиновника, китайські військові також розгорнули близько десятка китайських військових кораблів навколо Тайваню, а також десяток кораблів берегової охорони поблизу віддалених островів Тайваню.

Тайвань розгорнув власні військові кораблі для моніторингу ситуації, сказав чиновник, додавши, що жоден китайський авіаносець поки що не брав участі в навчаннях.

Як зазначає CNN, новий президент Тайваню Лай Цінде, який вступив у повноваження 20 травня, вже був охарактериззований з боку Пекіна як "небезпечний сепаратист" за те, що він відстоює суверенітет і самобутність острова. Пекін засудив інавгураційну промову Лая, в який той закликав Китай припинити залякування Тайваню.

Також CNN звертає увагу, що військові маневри КНР навколо Тайваню стали вже досить звичними і не викликають значної реакції в тайванському суспільстві. На тлі сьогоднішніх навчань Тайваньска фондова біржа навіть продемонструвала певне зростання, що відображає впевненість інвесторів у стабільності безпекової ситуації на острові,

"Військові навчання Китаю настільки ж часто спрямовані на те, щоб грати для внутрішньої аудиторії, як і сигналізувати про наміри на міжнародному рівні. Військові та державні ЗМІ Китаю розгорнули пропаганду та привернули увагу до висвітлення навчань, які залишалися головною темою в четвер на жорстко контрольованих китайських соціальних мережах", – пише CNN.

Ситуація довкола Тайваню: останні новини

Як писав УНІАН, цього тижня Китай наклав санкції на три американські оборонні компанії. Причиною став продаж зброї Тайваню, коли на острові пройшла інавгурація нового президента. Тепер компаніям General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems і Boeing Defense, Space & Security заборонено здійснювати "імпортно-експортний" бізнес у Китаї.

Також ми розповідали, що підтримка Китаєм війни Росії в Україні викликала сильне занепокоєння західних урядів. Але останнім часом військове співробітництво цих двох країн посилюється ще в одному ключовому регіоні – біля Тайваню.

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