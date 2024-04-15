На нових фото можна побачити американські винищувачі четвертого і п'ятого покоління разом.

У квітні американська авіабаза Кадена, що знаходиться у Японії, провела ротацію своїх літаків, замінивши винищувачі F-35 та F-15C на F-22 та F-16. Цю подію відзначили ефектною "слоновою прогулянкою". Фото опублікували у виданні Air & Space Forces Magazine.

Загалом, на фотографіях можна побачити:

Чотири винищувача четвертого покоління F-15C;

Вісім винищувачів четвертого покоління F-16C;

Десять винищувачів п'ятого покоління F-35А;

Одинадцять винищувачів п'ятого покоління F-22А;

Один розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper;

Два пошуково-рятувальних гелікоптери HH-60G Pave Hawk;

Два літака-заправника КС-135;

Один транспортний літак MC-130J Commando II;

Один розвідувальний літак RC-135;

Один літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3;

Один патрульний та протичовновий літак P-8 Poseidon.

За повідомленням місцевих ЗМІ, один із прибулих з Гаваїв винищувачів F-22 потрапив в інцидент: у репортажі було показано відео його буксирування зі злітно-посадкової смуги.

Відео дня

Зазначимо, що авіабаза Кадена є базою Повітряних сил США, яка розташована на японському острові Окінава поблизу міст Кадена та Чятан. Вона знаходиться лише в 400 морських милях (740 км) від Тайваню.

Американська зброя – останні новини

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що американці створюють для F-35 нову компактну гіперзвукову ракету, яку можна буде розмістити у внутрішньому відсіку літака.

"Це багатоцільова, високоефективна система для ВМС США, яка має високу живучість і доступну ціну, тому ви зможете утримувати безліч цілей під загрозою за допомогою однієї системи озброєння, яка готова вже зараз"‎, – заявили тоді розробники.

А раніше, у березні, стало відомо про нове випробування Сполученими Штатами іншої гіперзвукової зброї – ракети AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Її запустили з бомбардувальника B-52 Stratofortress.

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