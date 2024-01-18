Тим часом в Україні запускають програму виготовлення дронів "на кухні".

Виробництво дронів вдома, запропоноване Мінцифрою, не зможе замінити їх промислове виробництво. До того ж дефіцит є не тільки по самих дронах, але також по боєприпасах до них, заявила в ефірі "Теми з Наталією Мосейчук" керівник Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська.

"Штатних боєприпасів [до дронів] Україна забезпечує на рівні соціологічної похибки. Хлопці й дівчата вручну це скручують, їм відриває руки, вони гинуть. Дозабезпечення в цьому напрямку зараз мінімальне", – підкреслює вона.

За словами Берлінської, самих дронів Україні теж потрібно набагато більше, ніж анонсований владою 1 мільйон на рік. Вона підрахувала, що 2 тисячі підготовлених операторів дронів можуть використовувати на фронті 3 мільйони дронів за рік, якщо будуть використовувати всього по 5 дронів в день.

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"Чи виходять росіяни на ці кількості? Виходять. Вони контрактують цілі лінії в Китаї на рік вперед. Тому що коли хтось із нас приходить - і хтось просить 10 тисяч, хтось просить 5 тисяч, хтось просить 500 комплектів для дронів. А у них (росіян) держава приходить, дає умовно мільярд або два, і каже "Ми вас контрактуємо на рік вперед". І китайцям значно вигідніше, коли викуповують цілими лініями", - пояснює Берлінська.

Проблема дронів на фронті в Україні

Як писав УНІАН, військовий експерт і боєць ЗСУ Сергій "Флеш" Бескрестнов розкритикував ідею Мінцифри про те, що українці повинні масово збирати дрони вдома. На його думку, це недоцільно економічно і сумнівно в плані якості готових виробів.

Також ми розповідали, що проблемою для ЗСУ стають російські дрони з системою захоплення цілі і самонаведення на неї. Такі дрони стають менш уразливі до систем РЕБ і не вимагають високої кваліфікації оператора.

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