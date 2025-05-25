На початок 2025 року 80% від усієї критичної електроніки для російських дронів мала китайське походження.

Китай постачає спецхімію, порох і верстати на військові заводи Росії, повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтерв’ю Укрінформу.

За його даними, підтверджено постачання допомоги від Китаю на 20 російських заводів.

"Є інформація, що Китай постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення. Ми маємо підтверджені дані по 20 російських заводах", - сказав він.

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Крім того, за словами Іващенка, у 2024 – 2025 роках зафіксовано щонайменше п’ять фактів авіаційної співпраці з КНР, мова йде про обладнання, запчастини і документацію. Також зафіксовано шість випадків великих поставок спецхімії.

Голова Служби зовнішньої розвідки також розповів, що на початок 2025 року 80 % від усієї критичної електроніки для російських дронів мала китайське походження.

Він зазначив, що застосовуються підміни, обман у назвах, фірми-прокладки, через які з Китаю до Росії йдуть всі необхідні матеріали для виробництва мікроелектроніки.

Китай і війна в Україні

Раніше в Китаї заявили, що підтримують усі зусилля, спрямовані на завершення війни в Україні, зокрема, ініціативу України, Європи та США про 30-денне припинення вогню.

"Позиція Китаю є послідовною і чіткою. Ми вважаємо, що всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру", - сказав представник МЗС КНР Лінь Цзянь.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак висловлював упевненість, що Китай має серйозну можливість впливати на позицію російської сторони: "Пекін купує енергоресурси, допомагає росіянам обходити санкції. Без нього Москва точно не може воювати так, як вона зараз воює".

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