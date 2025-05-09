На думку Єрмака, мають бути гарантії безпеки для України.

Китай має серйозну можливість впливати на позицію російської сторони. Таку думку висловив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у мережі Instagram у на запитання з приводу вірогідності мирного врегулювання в наступні три місяці.

За його словами, мирний процес має розпочатися з 30-денного повного припинення вогню, в тому числі на фронті.

"Є декілька опцій, які передбачають перемовини та тиск. Для початку Росія має піти на 30-денне припинення вогню. Далі включається опція переговорного треку. І тільки в такому разі цей трек буде разом з нашими партнерами. І під час нього ми відстоюємо позицію України, а також моніторимо дотримання припинення вогню. Важливо, щоб мовчав і фронт, і небо", - наголосив він.

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Єрмак підкреслив, що гарантії безпеки - це "важлива опція" для України.

Єрмак також відповів на запитання з приводу необхідності підняття військовим зарплат, бо на 20 тисяч не можливо жити. За його словами, питання можливості підвищення заробітніх плат військовим потребує опрацювання.

Він зазначив, що це не його сфера відповідальності, але пообіцяв опрацювати це питання.

"На жаль, це не моя зона відповідальності. Але я дам завдання своєму заступнику Павлу Палісі опрацювати це питання разом з Генштабом, Міністерством оборони і Кабміном", - зазначив Єрмак.

Відповідаючи на запитання з приводу повернення з російського полону цивільних заручників, керівник Офісу президента України, зазначив, що йде робота над вимогою щодо обмінe полонених за формулою "всіх на всіх".

"Вважаю, що рух до миру має обов’язково означати повернення всіх заручників і викрадених Росією українських дітей", - сказав він.

Також Єрмак відповів на запитання з приводу ролі керівника Сі Цзіньпіня в переговорах щодо припинення війни між Росією і Україною. За його словами, Китай має серйозну можливість впливати на позицію російської сторони:

"Пекін купує енергоресурси, допомагає росіянам обходити санкції. Без нього Москва точно не може воювати так, як вона зараз воює".

Можливість припинення вогню в Україні

Як повідомляв УНІАН, Reuters із посиланням на джерело у французькій дипломатичній інституції написало, що США та європейські союзники майже узгодили фінальну пропозицію про 30-денне припинення вогню в Україні. У випадку відмови Москви від пропозиції передбачено спільне запровадження нових санкцій.

Видання зазначає, що напередодні президент США Дональд Трамп повторив заклик до 30-денного безумовного припинення вогню між Росією та Україною і попередив про можливість запровадження санкцій спільно із партнерами, якщо бойові дії триватимуть.

6 травня Україна та Росія провели масштабний обмін військовополоненими. З російської неволі додому повернулися 205 українських бійців.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зазначав, що серед звільнених воїнів - представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4757 українських громадян.

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