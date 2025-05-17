Зараз же Путін тягне час і серйозно налаштований підпорядкувати собі всю Україну, заявив голова МЗС Польщі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Китай докласти зусиль для припинення війни Росії проти України, чинячи тиск на РФ із цією метою, передає Tagesspiegel.

"Країна, яка могла б покласти край війні і поставити Путіна на місце, - це Китай", - заявив він.

За словами Сікорського, Росія є "економічним васалом Китаю":

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"Якби Китай пригрозив торговим ембарго, Росія була б змушена підкоритися".

Зараз же, як зазначив польський міністр, президент Росії Володимир Путін тягне час і серйозно налаштований підпорядкувати собі всю Україну.

"Він усе ще переконаний, що може перемогти", - додав Сікорський.

Війна в Україні: яка позиція Китаю

Нагадаємо, раніше в Китаї заявили, що підтримують усі зусилля, спрямовані на завершення війни в Україні, зокрема, ініціативу України, Європи та США про 30-денне припинення вогню.

"Позиція Китаю є послідовною і чіткою. Ми вважаємо, що всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру", - сказав представник МЗС КНР Лінь Цзянь.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак висловлював упевненість, що Китай має серйозну можливість впливати на позицію російської сторони: "Пекін купує енергоресурси, допомагає росіянам обходити санкції. Без нього Москва точно не може воювати так, як вона зараз воює".

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