Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Китай докласти зусиль для припинення війни Росії проти України, чинячи тиск на РФ із цією метою, передає Tagesspiegel.
"Країна, яка могла б покласти край війні і поставити Путіна на місце, - це Китай", - заявив він.
За словами Сікорського, Росія є "економічним васалом Китаю":
"Якби Китай пригрозив торговим ембарго, Росія була б змушена підкоритися".
Зараз же, як зазначив польський міністр, президент Росії Володимир Путін тягне час і серйозно налаштований підпорядкувати собі всю Україну.
"Він усе ще переконаний, що може перемогти", - додав Сікорський.
Війна в Україні: яка позиція Китаю
Нагадаємо, раніше в Китаї заявили, що підтримують усі зусилля, спрямовані на завершення війни в Україні, зокрема, ініціативу України, Європи та США про 30-денне припинення вогню.
"Позиція Китаю є послідовною і чіткою. Ми вважаємо, що всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру", - сказав представник МЗС КНР Лінь Цзянь.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак висловлював упевненість, що Китай має серйозну можливість впливати на позицію російської сторони: "Пекін купує енергоресурси, допомагає росіянам обходити санкції. Без нього Москва точно не може воювати так, як вона зараз воює".