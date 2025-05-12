У Китаї заявили, що підтримують всі зусилля, спрямовані на завершення війни в Україні.

У Китаї прокоментували ініціативу України, Європи та США про 30-денне припинення вогню, заявивши, що підтримують всі зусилля, спрямовані на завершення війни в Україні, зокрема й цю ініціативу. Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"Щодо української кризи (так Китай називає війну Росії в Україні) позиція Китаю є послідовною та чіткою. Ми вважаємо, що всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру", - сказав він.

За його словами, Пекін сподівається, що в результаті переговорів сторони зможуть досягнути справедливої, довгострокової та обов’язкової мирної угоди, яка буде прийнятною для всіх сторін і зрештою досягнуть політичного врегулювання.

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"Ми завжди вважали і продовжуємо наполягати на тому, що єдиним життєздатним виходом є діалог та переговори", - наголосив речник МЗС Китаю.

Він також відреагував на заклик президента США Дональда Трампа про необхідність участі великих держав, зокрема Туреччини і КНР, для припинення війни в Україні, заявивши, що Китай готовий співпрацювати.

"Китай готовий, враховуючи побажання зацікавлених сторін, співпрацювати з міжнародною спільнотою та продовжувати відігравати конструктивну роль у вирішенні "кризи" й досягненні довгострокового миру", - заявив Лінь.

Мирні переговори та припинення вогню

Раніше європейські лідери, включно з Францією, Німеччиною та Польщею, підтримали позицію України щодо необхідності припинення вогню перед початком переговорів. Цю ж позицію озвучив і спецпредставник Трампа Кіт Келлог.

Однак Путін не хоче повного припинення вогню, а натомість він запропонував відновити переговори в Туреччині. Трамп відреагував на це в соцмережах, заявивши, що Україна повинна негайно погодитися на переговори з Росією.

Водночас глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас закликала до першочергового припинення вогню в Україні, заявивши, що "переговори під обстрілами неможливі".

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