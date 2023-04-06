Лідери Китаю і Франції озвучили свої позиції щодо війни в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав керівника Китаю Сі Цзіньпіна "привести до тями" Росію і посадити її за стіл переговорів, щоб закінчити війну в Україні. Про це повідомляє CNN з Пекіна, де сьогодні відбулися переговори між лідерами Франції та Китаю.

"Російська агресія в Україні завдала удару по (міжнародній) стабільності. Я знаю, що можу розраховувати на те, що ви повернете Росію до тями і повернете всіх за стіл переговорів", — заявив Макрон перед початком безпосередньо переговорів.

У свою чергу Сі Цзіньпін заявив, що міжнародне співтовариство не повинно допустити ескалації "кризи в Україні". Він засудив удари по мирних жителях України.

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"Ми повинні забезпечити захист цивільних осіб і не допустити застосування ядерної зброї", — сказав Сі.

Також китайський лідер висловив надію на швидке відновлення мирних переговорів і на те, що буде знайдено політичне рішення і збалансований, стійкий сценарій європейської безпеки.

Війна в Україні - позиція Китаю

У російсько-українській війні Китай декларує нейтральну позицію, але з явною симпатією в бік країни-агресора. Наприклад, днями Китай в ООН проголосував проти того, щоб спеціальна комісія розслідувала військові злочини росіян в Україні.

Однак відносини з Кремлем у Пекіна, очевидно, теж складаються не кращим чином. Напередодні китайський посол в ЄС заявив, що заява про "безмежну дружбу" між Москвою і Пекіном не більше ніж риторичний прийом. Також дипломат нагадав, що Китай не визнає російську анексію українських територій.

В ЄС відзначили, що Китай, як член Радбезу ООН, зобов'язаний піклуватися про підтримку миру і справедливості на планеті, а не допомагати агресору. Відносини Пекіна із Заходом безпосередньо залежать від його позиції по війні в Україні.

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