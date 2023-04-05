В ході візиту вони мають намір переконати Сі Цзіньпіна не підтримувати зброєю або грошима війну президента РФ Володимира Путіна проти України.

Після візиту китайського голови Сі Цзіньпіна до Москви, у Китай зачастили європейські лідери, яких турбує його зближення з РФ, яка розв'язала війну проти України.

Як зазначає Бі-бі-сі, цього разу до Китаю вирушає президент Франції Еммануель Макрон та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. В ході візиту вони мають намір переконати Сі Цзіньпіна ніяким чином не підтримувати війну президента РФ Володимира Путіна проти України, а в ідеалі - примусити його до миру.

Європейські лідери намагатимуться донести основну ідею - готовність до співпраці, яка може змінитися, якщо Китай перейде межу і підтримає Путіна. Видання зазначило, що Європа не бажає рвати зв'язки з Китаєм. Вона побоюється, що якщо Пекін буде давати зброю Путіну, то США введуть санкції проти Китаю і рекомендують європейським країнам зробити те ж саме.

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Видання нагадало, що на початку війни Макрон часто надзвонював Путіну, проте до теперішнього часу контакти між ЄС, США і Кремлем зійшли нанівець, тому в Європі заговорили про те, що ситуацію здатний змінити тільки Сі Цзіньпін - єдиний лідер, який може впливати на Путіна.

"Китай, можливо, єдина країна, здатна переломити хід конфлікту, причому в обидві сторони", - пояснив позицію Франції чиновник з адміністрації Макрона. "Ми хочемо уникнути найгіршого, і тому нам потрібно поспілкуватися з ними, висловити позицію, щоб спробувати визначити шляхи завершення війни в середньостроковій перспективі", - додав він.

Видання підкреслило, що Китай може схилити чашу терезів на користь Кремля, якщо надасть йому зброю і допоможе обходити західні санкції, але поки цього не сталося. Тепер же Макрон спробує переконати Сі Цзіньпіна не робити цього і в майбутньому.

Як прокоментував Ендрю Смолл з американського фонду Маршалла, Китай показує себе миротворцем, але не особливо активно. "Однак європейські лідери з тактичних міркувань роблять вигляд, що вірять в нього, і готові обговорювати", - пояснив він. На його думку, Китай робить вигляд, що зацікавлений у завершенні війни в надії, що західні країни відкинуть його "мирний план" і виставлять себе розпалювачами війни. Візити європейців покликані позбавити Китай цього аргументу.

За словами глави азіатських досліджень в центрі European Council on Foreign Relations Янкі Ортель, Макрон вважає себе головним європейським лідером-візіонером і схильний до гнучкості заради досягнення результату. "Макрон вірить у свою здатність впливати на світових лідерів, він намагався це проявити з Путіним, і Трампом. Сумнівні результати не розохотили його спробувати щастя ще раз з Сі Цзіньпіном", - сказала Ортель.

Однак, щоб на переговорах Макрон не відступив від загальноєвропейської лінії і не дозволив Сі Цзіньпіну розколоти єдність ЄС, його супроводжує фон дер Ляєн.

"Фон дер Ляєн зможе показати Сі Цзіньпіну, що у нього не вийде домовитися з Макроном за спиною ЄС, - прокоментував Смолл. - До того ж її присутність заспокоїть ті країни ЄС, які скептично ставляться до реверансів Макрона в бік Путіна і Сі".

Однак, експерти сумніваються в тому, що європейські лідери переконають Сі Цзіньпіна змінити позицію щодо війни РФ проти України, тому що їм ще потрібно переконати його в тому, що ЄС діє самостійно, а не під диктовку США.

"Мирний план" Китаю по Україні

24 лютого Китай представив "мирний план" щодо війни в Україні. У ньому Пекін назвав війну "українською кризою". Документ складається з 12 пунктів. Після оприлюднення цей план розкритикували як в США так і в Європі. Не сподобався він і Києву. Однак після цього українська сторона почала ініціювати контакти двох країн на найвищому рівні, але поки в Пекіні не готові до діалогу із Зеленським.

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