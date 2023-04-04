Її роботу вдалося продовжити.

Дію мандата Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування злочинів РФ в Україні у сфері прав людини продовжено ще на рік.

Як повідомляють у Міністерстві закордонних справ України, комісія продовжить розслідування всіх порушень міжнародного права у сфері прав людини, міжнародного гуманітарного права та пов’язаних з ними злочинів у контексті збройної агресії РФ проти України.

Продовження мандату місії привітав також президент Володимир Зеленський. Він подякував усім державам-членам ООН, які підтримали це рішення. "Це ще один важливий крок із забезпечення відповідальності держави-агресора", - наголосив він у Twitter.

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Як повідомляє Sky News, Китай проголосував проти цієї резолюції ООН. Загалом проект підтримали 28 країн, утрималися - 17.

Розслідування російських злочинів в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 31 березня 2022 року було створено Незалежну міжнародну комісію ООН з розслідування злочинів РФ.

Через рік вони оприлюднили звіт, у якому йдеться про "невибіркові та непропорційні" напади військ РФ, тортури та вбивства мирних людей поза бойовими діями.

Також члени комісії виявили, що загарбники систематично катують людей у окупованих регіонах - зокрема, електрострумом чи за допомогою підвішування.

У звіті назвали атаки на об’єкти інфраструктури України, внаслідок яких українці залишалися без тепла та електропостачання під час холодів, потенційними злочинами проти людяності.

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