Відзначається, що китайські верстати чи не єдині, які доступні для росіян.

Після повномасштабного вторгнення на Україну китайські поставки до Росії сучасних верстатів виросли в 10 разів, і тепер виробники цієї країни домінують в торгівлі високоточними пристроями з числовим програмним управлінням, життєво важливими для військової промисловості Москви.

Видання Financial Times пише, що різке зростання поставок сучасних верстатів, що дозволяють виконувати надзвичайно точну фрезерну обробку металу, стурбувало союзників України, які намагаються обмежити доступ Росії до цього обладнання.

За даними російської митниці, у липні китайські виробники поставили обладнання на 68 мільйонів доларів, хоча цей показник у лютому 2022 року становив 6,5 мільйона доларів.

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Російський імпорт інструментів з ЧПУ з ЄС різко скоротився у зв'язку з посиленням обмежень з лютого 2022 року. Аналітики вважають, що Москва прагне отримувати інструменти з ЧПУ з джерел, які не підпадають під міжнародний контроль.

Митні декларації показують, що в липні на частку пристроїв з ЧПУ китайського походження припало 57% російського імпорту за вартістю, тоді як до війни цей показник становив всього 12%. Крім того, Москва імпортує значні обсяги інструментів з ЧПУ, вироблених на Тайвані і в Південній Кореї.

У листопаді США ввели масштабні санкції щодо всіх великих російських імпортерів інструментів з ЧПУ, в тому числі і тих, хто перевіз обладнання на суму менше 200 тисяч доларів з моменту вторгнення в лютому минулого року. Китайські компанії, які продовжують торгувати з російськими імпортерами, тепер ризикують потрапити під санкції США, які поставлять під загрозу їх здатність торгувати на інших ринках.

Пекін наполягає на тому, що не постачає смертоносну зброю до Москви, і заперечує підтримку військових дій РФ, але також відкидає застосування санкцій. Китайські поставки товарів, включаючи нафту, обладнання, споживчі товари та авто, допомагають підтримати постраждалу від санкцій російську економіку. Голова КНР Сі Цзіньпін в жовтні повідомив російському лідеру Володимиру Путіну, що річний обсяг торгівлі між двома країнами досяг "історичного максимуму" і становить майже 200 мільярдів доларів.

Аллен Маггард, аналітик Вашингтонської організації c4ads, що займається аналізом конфліктів, каже, що верстати з ЧПУ можуть "швидко виробляти складні компоненти з металу та інших жорстких матеріалів з постійним ступенем точності і акуратності". Ці якості роблять такі верстати цінними для оборонного виробництва.

Крім того, вони часто це великогабаритне обладнання, що робить їх складнішими для контрабанди до Росії із Заходу, ніж менші компоненти, такі як мікрочіпи.

Аналіз експортних документів показує, що деякі великі виробники мають тісні зв'язки з Народно-визвольною армією Китаю.

Емілі Кілкріз, колишній заступник помічника торгового представника США, сказала, що Вашингтон неохоче використовував фінансові санкції проти китайських компаній, які допомагають Росії, через побоювання, що це знизить ефективність таких заходів у разі кризи у відносинах з Пекіном.

Згідно з аналізом Інституту економік Банку Фінляндії, що розвиваються, середня ціна кошика китайських товарів для Росії, здатних підтримати її військові дії, зросла на 78% з 2021 по 2023 рік. При цьому ціна китайського експорту тих же товарів в інші країни зросла всього на 12%.

За словами Олександра Габуєва, директора Російсько-євразійського центру Карнегі в Берліні, існуючі санкції США і заходи експортного контролю проти військових підрядників Пекіна з інших питань змусили багато китайських компаній ігнорувати потенційні санкційні ризики США.

"Багато китайських компаній очікують, що рано чи пізно всі компанії, пов'язані з Народно-визвольною армією, потраплять під санкції. Тому вони вважають, що або можна спробувати залишитися на ринку, уникаючи поглиблення військових зв'язків, і все одно потрапити під санкції, або можна просто піти напролом", - зазначив Габуєв.

Як Росія застосовує китайські пристрої з ЧПУ, які вона імпортувала, поки неясно. Можливо, російські оборонні заводи тільки "починають використовувати китайські верстати з ЧПУ".

Виробництво в Китаї - останні новини

Китай прямо не засуджує війну Росії проти України, але і не підтверджує надання військової допомоги Москві. Водночас з'являється все більше свідчень, що така допомога надається.

На початку року видання The Wall Street Journal повідомило, що Пекін надає технології, які потрібні російським військовим для ведення війни в Україні.

У серпні видання The Wall Street Journal повідомило, що Китай, можливо, допоміг Москві в облаштуванні фортифікаційних укріплень на тимчасово окупованих територіях України.

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