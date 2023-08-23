Китай різко наростив поставки екскаваторів до Росії саме тоді, коли загарбники почали будувати фортифікаційні укріплення.

Китай, імовірно, допоміг Росії в облаштуванні фортифікаційних укріплень на захоплених територіях України. Про це свідчить характер деяких торгових контрактів між двома країнами, пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що за перші сім місяців поточного року обсяги двосторонньої торгівлі між країнами зросли на 36%. При цьому в поставках є чимало техніки, що має подвійне призначення і може бути використана у військових цілях.

За "дивним" збігом, Росія більш ніж утричі наростила імпорт китайських екскаваторів саме тоді, коли російська армія почала облаштовувати свої оборонні позиції після закінчення осіннього контрнаступу ЗСУ.

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"Китайські компанії дозволили Росії побудувати укріплення в Україні. Це не збіг. Рік тому, коли російська армія почала відступати, вона справді почала окопуватись", – зазначив неназваний старший науковий співробітник Атлантичної ради.

Крім того, видання стверджує, що за час повномасштабного вторгнення Китай передав Росії тисячу дронів, замаскованих під дитячі іграшки, 6 вертольотів, оптичні приціли, вироби з титанових сплавів, що використовуються у виробництві озброєння, та авіаційні деталі, що призначені для військової авіації.

Китай підтримує агресію РФ – останні новини

Днями видання The Telegraph, опублікувало результати розслідування, в якому розповідається, як Китай потайки допомагає Росії здійснювати її агресію проти України. Російські фірми, що знаходяться під санкціями та займаються виробництвом військової техніки, отримали десятки тисяч поставок з Китаю в першому кварталі цього року.

За даними американської розвідки, Китай постачає Росії технології та обладнання, які відіграють все більш важливу роль у війні проти України. Китайські державні оборонні компанії постачали російським державним оборонним компаніям, що перебувають під санкціями, різну техніку подвійного призначення, "яку московські військові використовують для продовження війни в Україні".

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