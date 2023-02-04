Попри санкції, Росія оснащує свої винищувачі, підводні човни та солдатів за допомогою китайських компаній.

Китай надає технології, які потрібні російським військовим для ведення війни в Україні, попри міжнародні санкції та експортний контроль.

Про це свідчать дані російської митниці, пише The Wall Street Journal. Згідно з ними, китайські державні оборонні компанії відправляли навігаційне обладнання, технології для створення перешкод і деталі для реактивних винищувачів російським державним оборонним компаніям, що знаходяться під санкціями.

"Це всього лише жменька з десятків тисяч партій товарів подвійного призначення - продуктів, які мають як комерційне, так і військове застосування, - які Росія імпортувала після торішнього вторгнення. Документи свідчать, що більша частина поставок подвійного призначення була з Китаю", - пише WSJ.

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Російські міністерства закордонних справ, оборони та економіки не відповіли на запити WSJ про коментарі. "У Росії достатньо технологічного потенціалу для забезпечення своєї безпеки і проведення спецоперації. Цей потенціал постійно вдосконалюється", - заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков.

Хоча Росія має можливість виробляти більшу частину своїх основних військових потреб у країні, вона значною мірою залежить від імпорту технологій подвійного використання, таких як напівпровідники, які необхідні для сучасної війни.

Західні санкції, які в тому числі спрямовані проти російської військової промисловості, обмеживши експорт в Росію товарів подвійного призначення, включають комп'ютерні чіпи, інфрачервоні камери і радіолокаційне обладнання.

"Але митні та корпоративні документи показують, що Росія як і раніше може імпортувати ці технологію через країни, які не приєдналися до санкцій. Багато експортно-контрольованих товарів як і раніше йдуть через такі країни, як Туреччина і Об'єднані Арабські Емірати, чиї уряди звинувачуються західними чиновниками в нехтуванні санкціями і контролем", - пише WSJ.

Згідно з документами, китайські державні та приватні компанії є домінуючими експортерами товарів подвійного призначення, які, за словами чиновників США, викликають особливе занепокоєння.

WSJ проаналізував понад 84 тисячі поставок, зареєстрованих російською митницею в період після того, як Захід почав кампанію економічного тиску.

"Попри міжнародну перевірку і санкційні протоколи, дані про світову торгівлю показують, що китайські державні оборонні компанії продовжують відправляти деталі військового призначення російським оборонним компаніям, що знаходяться під санкціями. Зафіксовано, що ці російські компанії використовували такі ж деталі безпосередньо під час війни Росії в Україні", - сказала Наомі Гарсія, аналітик C4ADS - некомерційної організації з Вашингтона, що спеціалізується на виявленні загроз національній безпеці.

"Твердження про те, що Китай надає допомогу Росії, не має під собою ніяких фактичних підстав, а є чисто спекулятивним і навмисно роздутим", - заявив WSJ представник Китаю в посольстві у Вашингтоні. Він також підтвердив, що Китай виступає проти того, що він називає односторонніми санкціями.

Хто постачав до Росії військові технології

Проте, в митних записах є приклади експорту деталей для зброї, що використовується російськими військами в Україні.

Так, китайська державна оборонна компанія Poly Technologies 31 серпня 2022 року відвантажила російському державному військово-експортному підприємству "Рособоронекспорт" навігаційне обладнання для військово-транспортних вертольотів Мі-17. Раніше в тому ж місяці китайська компанія з виробництва електроніки Fujian Nanan Baofeng Electronic поставила "Рособоронекспорту" через узбецьку державну оборонну компанію телескопічну антену для комплексу радіоелектронної боротьби RB-531be. 24 жовтня китайська державна авіабудівна компанія AVIC International Holding відвантажила компанії "Крет", дочірньому підприємству державного оборонного гіганта" Ростєх", що знаходиться під санкціями, деталі для винищувачів Су-35 на суму 1,2 мільйона доларів.

Ван Шао Фен, генеральний менеджер Fujian Baofeng Electronics, заявив WSJ, що третя сторона може незаконно використовувати назву його компанії, і що їхня назва не містить слова Nanan. Він також зазначив, що його компанія не виробляє телескопічні антени і не має відомостей про постачання будь-якій узбецькій державній оборонній фірмі. "У цьому звіті відсутні фактичні дані, і він не відповідає дійсності", - сказав Ван Шаофен.

"У документах Федеральної комісії зі зв'язку США, поданих компанією Fujian Nanan Baofeng Electronic про продажі радіостанцій двостороннього зв'язку в США, вказані відповідні контактні дані, і вони підписані "Ван Шао Феном"", - пише WSJ.

Також серед постачальників, виявлених у митних даних, є China Taly Aviation Technologies, підрозділ із закупівель департаменту обладнання ВПС Китаю.

Серед поставок цієї фірми були деталі, відправлені 4 жовтня підсанкційному державному виробнику ракет "Алмаз Антей" для використання в мобільній радіолокаційній установці 96Л6Е. За словами військових аналітиків, Росія використовує радар для виявлення ворожих винищувачів, ракет і безпілотників у складі своєї зенітно-ракетної системи С-400, яка використовується в Україні.

"Крет" і безліч інших російських компаній, які співпрацюють з урядовими розвідувальними, військовими і службами безпеки, також використовували приватні китайські фірми. Компанія Sinno Electronics, яка в кінці минулого року потрапила під санкції Міністерства фінансів США за закупівлю заборонених товарів для оборонного сектора Росії, була одним з найактивніших експортерів товарів подвійного призначення, відправивши в період з квітня по жовтень понад 1300 партій на суму понад 2 мільйони доларів.

"За словами офіційних осіб США, серед поставок, що мають вирішальне значення для військових дій Росії, є комп'ютерні чіпи, які використовуються в зброї, націленій на українські сили та інфраструктуру, а також в електронних схемах, які роблять можливим супутникову геолокацію, радіозв'язок, системи спостереження і навігації", - пише WSJ.

Згідно з митними записами, експорт таких чіпів і пов'язаних з ними компонентів скоротився більш ніж удвічі після того, як США і їх союзники вперше ввели суворі експортні обмеження. Але ці показники швидко почали зростати і до жовтня досягли майже 33 мільйонів доларів, що трохи менше середнього щомісячного рівня поставок в Росію в 35 мільйонів доларів.

Обхід санкцій проти Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у липні 2022 року видання WSJ вже писало, що Китай збільшив експорт до Росії мікрочіпів та інших електронних компонентів і сировини, які також мають військове застосування, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зокрема, згідно з даними китайської митниці, за перші п'ять місяців 2022 року поставки мікросхем з Китаю до Росії зросли більш ніж удвічі, до приблизно $50 мільйонів порівняно з тим же періодом роком раніше. Експорт інших компонентів, таких як друковані плати, зріс у відсотках двозначних цифр. Обсяги експорту оксиду алюмінію, який використовується для виготовлення металевого алюмінію, важливого матеріалу для виробництва зброї та аерокосмічної промисловості, у 400 разів перевищили показники минулого року.

У грудні стало відомо, що, попри введені санкції, до Росії продовжують постачати мікрочіпи, вироблені західними компаніями. Так, для продажу мікрочіпів Росії були створені фірми-посередники в Туреччині та Гонконгу. Через компанії, зареєстровані в березні 2022 року, в РФ поставили чіпів на 777 млн доларів. Це деталі виробництва Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices та Infineon.

Нещодавно журналісти видання NOS з'ясували, що Росія продовжує закуповувати мікрочіпи у виробників із Нідерландів. Схема реалізується через невелику групу китайських компаній, які закуповують чіпи в Нідерландах, а потім перепродають їх в Росію. Стверджується, що Росія отримує чіпи двох основних голландських виробників - NXP і Nexperia.

Також, незважаючи на санкції і в порушення експотного контролю США, турецькі компанії експортували в Росію електроніку, запчастини та інші товари американського виробництва. Деякі з них потрібні для забезпечення Збройних сил Російської Федерації.

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