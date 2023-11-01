Ізраїль більше не позначається на картах китайського пошукача Baidu і на онлайн-картах Amap компанії Alibaba.

Назва Ізраїлю пропала з доступних в Китаї онлайн-карт світу. Це помітили китайські користувачі інтернету, пише The Wall Street Journal.

Зокрема, Ізраїль більше не позначається на картах китайського пошукача Baidu і на онлайн-картах Amap компанії Alibaba. При цьому міжнародно визнані кордони країни залишилися недоторканими, відсутня тільки назва. У той же час найменування всіх інших держав, включаючи такі невеликі, як Люксембург або Монако, як і раніше вказуються справно.

"Ця двозначність відповідає розпливчастій дипломатії Пекіна в регіоні і контрастує з його увагою до карт в цілому", - зазначає WSJ.

Відео дня

Війна між Ізраїлем і ХАМАС - позиція Китаю

Іран закликав Росію і Китай накласти вето на будь-яку резолюцію Ради Безпеки ООН, в якій говориться, що Ізраїль має право захищатися від атак ХАМАС, і закликає Ісламську Республіку припинити озброювати ополченців в регіоні.

Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів схвалила резолюцію, що закликає до "негайного, постійного і стійкого гуманітарного припинення вогню "з метою покласти" кінець війні" в секторі Газа. 120 країн висловилися за, 14 - проти, 45 країн утрималися. Україна опинилася в числі останніх, а Китай і РФ підтримали.

Вас також можуть зацікавити новини: