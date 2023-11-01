Кожен удар по сектору Гази проходить 11-12 етапів погодження, стверджує військовий.

Бригадний генерал, начальник штабу військово-повітряних сил Ізраїлю Еял Грінбаум стверджує, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) чітко дотримується правил ведення війни, які вимагають, щоб кількість жертв серед цивільного населення було пропорційною важливості військової цілі, по якій здійснюється удар. В інтерв’ю The Times він сказав, що кожен удар по сектору Гази проходив через 11 або 12 етапів схвалення, перш ніж його було дозволено.

Грінбаум сказав, що списки цілей у Газі були оновлені та повторно перевірені, перш ніж було схвалено удари. Однак він визнав, що рішення ліквідувати мережу тунелів ХАМАС, якою пронизаний весь регіон, створила більшу небезпеку для цивільних будівель, які розташовані над ними.

Юридичний консультант ЦАХАЛ в коментарі журналістам визнав, що "безпечної зони" в секторі зараз не існує і ніде в Газі не може бути абсолютно безпечно.

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"У рамках нашого морального та юридичного зобов’язання мінімізувати небезпеку, наскільки це можливо, ми закликали жителів Гази там, де ми працюємо найбільш інтенсивно, переїхати туди, де бойові дії менш інтенсивні", — сказав він.

Грінбаум також визнав, що Ізраїль використовує більше боєприпасів, і атакує більше цілей, ніж у попередні раунди конфлікту.

"Спосіб, у який ЦАХАЛ справляється з цим дуже важким питанням, цією дуже трагічною втратою цивільного населення, не змінився. Механізм не змінився. Та ця війна принципово відрізняється від раундів бойових дій, які ми мали з ХАМАС у минулому", – прокоментував радник ЦАХАЛ.

Війна Ізраїля проти ХАМАС - головне

7 жовтня палестинське терористичне угруповання ХАМАС завдало масованого удару по ізраїльській території. Також бойовики вторглися до прикордонних населених Ізраїлю та взяли чимало людей в заручники.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зачистила територію від бойовиків та активізувала удари по сектору Гази. Своєю військовою метою Ізраїль оголосив повну ліквідацію ХАМАС.

Упродовж останніх тижнів не вщухають розмови про наземне вторгнення Ізраїлю в сектор Гази. Відомо, що Ізраїль ухвалив рішення про розширення наземної операції.

Генасамблея ООН підтримала резолюцію, що закликає до гуманітарного перемир'я в секторі Гази. Однак прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху відкинув заклики до припинення бойових дій.

Напередодні Ізраїль заявив, що його війська атакували бойовиків ХАМАС у великій мережі тунелів під сектором Гази.

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