Китай відреагував на розмову Трампа і Путіна

В МЗС країни зазначили, що раді вітати усі ініціативи і процеси, які ведуть до встановлення миру.

Китай підтримує діалог як шлях до встановлення миру в Україні. Про це заявила речниця МЗС країни Мао Нін, коментуючи телефонну розмову президента США Дональда Трампа та російського правителя Володимира Путіна, передає Global Times.

Вона зазначила, що Пекін вітає зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню. Крім того, Китай прийняв до відома відповідні повідомлення після розмови Трампа і Путіна 18 березня.

Нін зауважила, що Китай з самого початку підтримував вирішення кризи шляхом діалогу та переговорів, тож сьогодні вітає будь-які зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню, оскільки це є необхідним кроком до миру.

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Китайська сторона рада бачити всі зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню, вважаючи, що це необхідний крок до миру, додала представниця МЗС країни.

Розмова Трампа і Путіна - головні новини

Як повідомляв УНІАН, після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та Путіним обидві сторони випустили заяви.

У Кремлі заявили, що Путін зажадав повного припинення військової допомоги і надання розвідданих Києву, назвавши це "ключовою умовою" для початку мирного врегулювання.

Згодом Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп спростував заяву російської сторони про те, що Путін під час телефонної розмови вимагав повного припинення військової допомоги і надання розвідданих Україні.

Як пиге NYT, правитель Росії Володимир Путін у вівторок вперше погодився на "обмежене" припинення вогню, яке стосуватиметься ударів по енергетичній інфраструктурі, поки Україна зробить те саме. Втім, він відмовився від повноцінного перемир'я на фронті.

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