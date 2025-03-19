Водночас у Білому домі кажуть, що Трамп продовжує курс на досягнення зовнішньополітичних цілей, навіть якщо це займе більше часу.

Під час розмови з правителем Росії Володимиром Путіним у вівторок Дональд Трамп продемонстрував впевненість, що процес встановлення миру в Україні триває "на повну силу". Але позитивна оцінка цієї розмови суперечить реальності, пише Financial Times.

"Поступки без поступок"

Під час бесіди Путін відкинув вимогу Трампа щодо повного припинення вогню, про яке США домовилися з Україною минулого тижня, погодившись лише на "обмежене перемир’я" щодо атак на енергетичні та інфраструктурні об’єкти.

Результати цієї розмови — другої після повернення Трампа на посаду — показали, що йому важко реалізувати своє бачення швидкого миру в Україні у вигляді угоди, яка була б прийнятна як для Москви, так і для Києва.

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Трамп, який неодноразово називав себе "агентом глобального миру" під час минулорічної президентської кампанії в США, зараз намагається виконати свої обіцянки щодо України.

Розмова з Путіним відбулася всього через кілька годин після того, як була зірвана угода про припинення вогню в Газі, укладена між Ізраїлем і ХАМАС. Відновлення конфлікту в Газі сталося одразу після того, як США завдали авіаударів по об’єктах хуситів у Ємені та зробили кілька попереджень прихильникам угруповання в Ірані.

"Дональд Трамп не зможе примирити уявлення про себе як про чудового переговорника з похмурими реаліями цих конфліктів. Особистість, яка у світі Трампа відіграє таку центральну роль у всьому, не працює", — зазначив Аарон Девід Міллер, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Розмова з Путіним також показала, наскільки ефективною була кампанія Трампа тиску на Київ протягом останнього місяця, включаючи публічні докори українському президенту Володимиру Зеленському у Білому домі, що не принесло істотних важелів впливу на Москву.

Фіона Хілл, колишній старший директор з питань Росії в Раді національної безпеки США під час першого терміну Трампа зазначає:

"Путін зумів зробити невелику поступку Трампу, насправді ні в чому не поступаючись. Путін нічого не зрушив, і США всюди ведуть переговори самі з собою. Він хоче виграти війну".

Згідно з повідомленням Кремля, Путін не відмовився від жодної зі своїх жорстких вимог припинити війну. Згода російського президента тимчасово припинити атаки на енергетичну інфраструктуру та роботу над угодою про морську безпеку в Чорному морі передбачає повернення до угод, укладених Москвою раніше під час конфлікту.

"Результат не дивує"

Трамп намагався досягти швидкої угоди, що підбадьорило Путіна, сказав Олександр Габуєв, директор Євразійського центру Карнегі Росії в Берліні. Експерт додав:

"Трамп зробив дуже мало для створення важелів впливу на Росію, але чинив великий тиск на Україну. Результат не повинен дивувати".

У вечірньому інтерв'ю після розмови з Путіним Трамп визнав труднощі в переговорах.

"Прямо зараз у вас є багато зброї, націленої один на одного. І припинення вогню, не просуваючись трохи далі, було б жорстким. Росія має перевагу, як ви знаєте", - сказав Трамп.

Найвищі посадовці президента та його головні прихильники на Капітолійському пагорбі наполягають на тому, що він продовжує свій курс на досягнення зовнішньополітичних цілей, навіть якщо це займе більше часу, ніж він обіцяв під час передвиборчої кампанії.

"Президент Трамп доводить, що він президент, який говорить те, що має на увазі, і має на увазі те, що говорить. Він доведе цю війну, яка триває вже більше трьох років, до завершення", — написав спецпредставник Трампа щодо України Кіт Келлог.

"Трамп нетерплячий"

Але деякі критики стверджують, що в підході Трампа до закордонних справ є серйозний недолік, який проявляється через його нездатність зрозуміти складність залучених гравців і віру в те, що він може швидко змінити ситуацію на місці.

"Переговори про припинення воєн надзвичайно складні та виснажливі — це вимагає величезного терпіння та креативності, щоб знайти відносно прийнятні пропозиції", — сказав Макс Бергманн, директор із Європи, Росії та Євразії Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

Він також додав:

"Адміністрація Трампа виглядає нетерплячою, коли йдеться про Україну, і, здається, просто хоче піти від конфлікту".

Колишній високопосадовець Держдепу зазначив у коментарі виданню, що Трамп "більше стурбований тим, щоб відштовхнути наших союзників і партнерів, і це означає, що ми маємо менше влади у світі". "І якщо у нас буде менше влади у світі, то ми не зможемо укладати такі угоди, які він хотів би бачити", - сказав співрозмовник.

"Яке б не було уявлення президента Трампа про концерт великих держав у XIX столітті, він доводить межі свого впливу, караючи друзів і винагороджуючи ворогів у дедалі відчайдушніших зусиллях досягти швидких перемог", — сказала Корі Шейк, директор відділу зовнішньої політики та оборонних досліджень правого Американського інституту підприємництва.

Позиція Трампа також підкреслила жорстку позицію Путіна щодо війни, кажуть аналітики.

"Путін чекав, чи відбудуться серйозні зміни. Він думав, що європейці, ймовірно, поступляться, або Україна розпадеться. Натомість сталося так, що США раптово і досить різко змінили сторону", - сказав Хілл.

Бергманн хвилюється щодо подальших поступок Трампа Путіну для досягнення остаточної угоди:

"Будь-яке припинення вогню, яке призведе до припинення США поставок зброї в Україну, є величезною перемогою для Путіна, тому що Китай, Північна Корея та Іран не припиняють своєї підтримки (Росії - УНІАН)".

Розмова Трампа і Путіна - головні новини

Як повідомляв УНІАН, після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та Путіним обидві сторони випустили заяви.

У Кремлі заявили, що Путін зажадав повного припинення військової допомоги і надання розвідданих Києву, назвавши це "ключовою умовою" для початку мирного врегулювання.

Згодом Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп спростував заяву російської сторони про те, що Путін під час телефонної розмови вимагав повного припинення військової допомоги і надання розвідданих Україні.

Як пиге NYT, правитель Росії Володимир Путін у вівторок вперше погодився на "обмежене" припинення вогню, яке стосуватиметься ударів по енергетичній інфраструктурі, поки Україна зробить те саме. Втім, він відмовився від повноцінного перемир'я на фронті.

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