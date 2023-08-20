Пекін не соромиться відкрито заявляти, що відпрацьовує блокаду острівної держави.

Збройні сили Китаю влаштували масштабні військові навчання навколо Тайваню, під час яких відпрацювали встановлення блокади острівної держави. Про це повідомляє Міністерство національної оборони КНР.

Зазначається, що 19 серпня командування Національно-визвольної армії Китаю (НВАК) задіяло військово-морські та військово-повітряні сили для проведення спільного "боєздатного патрулювання та навчань" навколо острова Тайвань.

У навчаннях зокрема були задіяні кораблі класу есмінець і фрегат, а також ракетні катери, літаки раннього попередження, літаки постановки перешкод, винищувачі і ракетні війська наземного базування.

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"Зосереджуючись на питаннях координації кораблів і літаків, контролю на полях битв тощо, навчання перевіряли бойові можливості військ в спільних діях. (...) Війська прибули в морський і повітряний простір навколо острова Тайвань, як і було заплановано, здійснили на багатьох напрямках тривимірне та довгострокове стримування зблизька та сформували оточення острова з усіх напрямків", – йдеться у заяві міністерства.

Протистояння довкола Тайваню – останні новини

Як раніше писав УНІАН, Японія спішно розбудовує власні збройні сили, які були другорядною військовою силою усі повоєнні десятиліття. Відмовитися від принципів пацифізму і антимілітарзму японців змусила зростаюча загроза від Китаю. В Токіо вважають, що їм доведеться стати на захист Тайваню, коли Пекін вирішить розв’язати війну.

Напередодні президент США Джо Байден зізнався, що однією з причин, чому Захід вирішив активно підтримати Україну в її обороні від російської навали, є фактор Тайваню. За словам Байдена, якби Росії дали змогу вільно знищити Україну, це дало б сигнал Пекіну, що можна так само атакувати Тайвань.

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