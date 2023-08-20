Збройні сили Китаю влаштували масштабні військові навчання навколо Тайваню, під час яких відпрацювали встановлення блокади острівної держави. Про це повідомляє Міністерство національної оборони КНР.
Зазначається, що 19 серпня командування Національно-визвольної армії Китаю (НВАК) задіяло військово-морські та військово-повітряні сили для проведення спільного "боєздатного патрулювання та навчань" навколо острова Тайвань.
У навчаннях зокрема були задіяні кораблі класу есмінець і фрегат, а також ракетні катери, літаки раннього попередження, літаки постановки перешкод, винищувачі і ракетні війська наземного базування.
"Зосереджуючись на питаннях координації кораблів і літаків, контролю на полях битв тощо, навчання перевіряли бойові можливості військ в спільних діях. (...) Війська прибули в морський і повітряний простір навколо острова Тайвань, як і було заплановано, здійснили на багатьох напрямках тривимірне та довгострокове стримування зблизька та сформували оточення острова з усіх напрямків", – йдеться у заяві міністерства.
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