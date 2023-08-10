Японці готуються взяти участь в обороні Тайваню, який планує захопити Пекін.

Серед політичного істеблішменту Японії зростає розуміння, що країна має активно готуватися до майбутньої війни за Тайвань та демонструвати Китаю готовність захистити острівну державу разом із США. Про це пише британський колумніст Джонатан Саксті у своєму блозі для видання Express.

Так, він звернув увагу на нещодавню заяву колишнього прем'єр-міністра Японії Таро Асо, який досі залишається впливовим співкерівником правлячої партії. Асо попереджає, що Японія разом із США та іншими союзниками повинні продемонструвати чітку і беззаперечну рішучість захистити Тайвань.

"Для Японії, яка керується консенсусом, зауваження колишнього прем’єр-міністра щодо Тайваню свідчать про зростаючу готовність політичного істеблішменту Токіо приєднатися до захисту Тайваню, якщо це необхідно", – пише оглядач.

Відео дня

Саксті зазначає, що сучасна Японія відома зокрема своїм пацифізмом, але зростаюче відчуття загрози від Китаю призвело до радикального розвороту в світогляді японського політикуму. Третя за розмірами економіки в світі Японія вирішила різко наростити свій оборонний бюджет і в наступні роки може вийти на третє місце в світі ще й за цим показником.

Нинішній прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда відверто заявив, що для Японії настав "переламний момент в історії", а відновлення давно минулої військової могутності він назвав "відповіддю на різноманітні виклики безпеці, з якими ми стикаємося".

"Подібно до того, як Китаю необхідно контролювати Тайвань, щоб домінувати на власному задньому дворі, для Японії та США питання Тайваню також є питанням надзвичайної важливості", – пише Джонатан Саксті.

Він зазначає, що Тайвань є центральним елементом так званого "першого острівного ланцюга" – дружніх до США країн (зокрема також Японії та Філіппін), які є умовно першою лінією оборони від китайської експансії в Тихий океан.

В разі захоплення Тайваню Китай зможе різко посилити свою присутність в західній частині Тихого океану, а також взяти під свій контроль морські шляхи, від яких залежать союзники США, зокрема Японія. Також це стане передумовою для витіснення США з регіону.

Про підготовку Китаю до захоплення Тайваню зокрема свідчить документальний фільм, який останнім часом показують в Китаї. В стрічці йдеться саме про ймовірність вторгнення на Тайвань та підкреслюється готовність китайських солдатів померти за справу.

"Те, що такий документальний фільм транслювався для внутрішнього споживання, свідчить про те, що Компартія Китаю більше готується до війни, ніж намагається керувати очікуваннями, що вона не настане", – зазначає оглядач.

Джонатан Саксті підкреслює, що слова колишнього прем'єра Японії щодо необхідності захищати Тайвань є "музикою для вух Вашингтона". Адже саме участь Японії буде критично важливою для здатності Америки захистити Тайвань у разі блокади або прямого вторгнення китайських військ.

Китай готується до війни за Тайвань

Як раніше писав УНІАН, експерти вказують на низку ознак, що свідчать про активну підготовку Китаю до війни за Тайвань. Окрім нарощування військових бюджетів Пекін зараз активно працює над тим, щоб зробити свою економіку якомога менш чутливою до ймовірних західних санкцій.

Крім того китайська армія активно відпрацьовує дії із нападу на Тайвань. Зокрема проводятся маневри, які є неприкритою репетицією морської блокади острова. Останніми днями сталі часті маневри китайської авіації.

Вас також можуть зацікавити новини: