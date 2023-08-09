Ці літаки діяли в координації з п'ятьма китайськими військовими кораблями, які проводили патрулювання у форматі "бойової готовності".

Міністерство оборони Тайваню заявило, що в середу 10 літаків китайських ВПС увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню. Їх супроводжували п'ять китайських військових кораблів, які перебувають у стані бойової готовності.

Це стало другим подібним вторгненням на цьому тижні, пише Reuters. Починаючи приблизно з 9 ранку за місцевим часом Міноборони Тайваню виявило в цілому 25 китайських літаків, що брали участь в операціях у морі, включаючи винищувачі J-10 і J-16, а також бомбардувальники h-6.

За даними влади острова, 10 із цих літаків або перетнули серединну лінію Тайванської протоки, який служить неофіційним кордоном між двома сторонами, або увійшли в південно-західну частину ідентифікаційної зони ППО Тайваню.

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Ці літаки діяли в координації з п'ятьма китайськими військовими кораблями, які проводили патрулювання у форматі "бойової готовності", йдеться в повідомленні.

За повідомленням оборонного відомства острова, тайванські військові направили для спостереження кораблі і літаки.

Ідентифікаційна зона протиповітряної оборони Тайваню - це величезна територія, яку Тайвань контролює та патрулює, щоб дати своїм силам більше часу для реагування на загрози, а китайські літаки не вторглися в повітряний простір Тайваню.

Раніше в неділю Тайвань повідомив про аналогічний рівень активності китайських військових літаків і військових кораблів поблизу острова.

Відносини Китаю і Тайваню - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Тайвань, який Китай називає своєю територією, неодноразово скаржився на китайську військову активність поруч з ним протягом останніх трьох років. Це відбувається на тлі посилення Пекіном тиску у спробах змусити острів визнати свій суверенітет над ним.

Демократично обраний уряд Тайваню відкидає претензії Китаю на суверенітет і заявляє, що тільки народ острова може вирішувати своє майбутнє.

Китай влаштував військові навчання навколо Тайваню в квітні після того, як президент Цай Інвень повернулася додому після візиту до Сполучених Штатів, де вона зустрілася зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.

У серпні минулого року Пекін також провів військові навчання навколо Тайваню на знак протесту проти поїздки в Тайбей тодішнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

Віце-президент Тайваню Вільям Лай на цьому тижні відбуває транзитом через Сполучені Штати по дорозі в Парагвай, що розлютило Китай. Посол Пекіна в США заявив минулого місяця, що "пріоритетом" Китаю було перешкодити візиту Лая в США.

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