Товарообіг між країнами цього року перевищить $200 млрд, що стане новим рекордом.

Китай допомагає озброювати РФ вертольотами, безпілотниками, оптичними прицілами і найважливішими металами, які використовуються в оборонній промисловості.

Російські фірми, в тому числі компанії, що знаходяться під санкціями, що займаються виробництвом ракетних установок, бронетехніки і стратегічних бомбардувальників, отримали десятки тисяч поставок з Китаю в першому кварталі цього року, йдеться в розслідуванні The Telegraph.

Товарообіг між країнами цього року перевищить $200 млрд, що стане новим рекордом. Цього вдалося досягти в тому числі завдяки експорту товарів з потенційним військовим застосуванням, який виріс більш ніж втричі в порівнянні з попереднім роком, згідно з аналізом Обсерваторії економічної складності.

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Одна з фірм, що називає себе оптовим продавцем дитячих іграшок, – Shantou Honghu Plastics – відправила в Росію 1000 дронів. Інша компанія, Hems999, поставила два вертольоти, а Tianjin Huarong Aviation з початку війни передала Росії чотири вертольоти Airbus.

Китайські фірми також відправили оптичні приціли більш ніж 50 російським компаніям з початку 2022 року по перший квартал цього року. Імпорт цих продуктів майже подвоївся до 2,5 мільйонів доларів минулого року порівняно з попереднім роком. Безлічі російських заводів були відправлені титанові пластини і стрижні, що застосовуються в авіабудуванні і ракетобудуванні.

Деякі китайські фірми навіть мають офіси в Москві або веб-сайти компаній російською мовою і не докладають особливих зусиль для того, щоб приховати свої зв'язки з військовими, розміщуючи фотографії винищувачів і військових кораблів на своїх домашніх сторінках, пише видання.

При цьому наголошується, що Китай може поставляти продукцію в Росію "манівцями".

"Повідомляється, що Пекін і Москва вели секретні переговори з Іраном про постачання перхлорату амонію, хімічної сполуки, що використовується для приведення в рух балістичних ракет. У разі згоди ця угода, швидше за все, буде прихована від офіційних торгових реєстрів. Росія не публікувала дані про торгівлю з початку вторгнення, хоча дані з Китаю, її головного торгового партнера, вказують на те, що Пекін став найважливішим рятувальним кругом РФ, навіть незважаючи на те, що Путін піддався вигнанню на світовій арені, а західні компанії і країни розірвали зв'язки з Москвою", – йдеться в матеріалі.

Співпраця Китаю і РФ

Китай офіційно дотримується "нейтралітету" у своїй позиції щодо війни РФ проти України. Водночас співпраця між Пекіном і Москвою за останні півтора року істотно посилилася.

Наприкінці липня американська розвідка повідомила, що Китай постачає Росії технології та компоненти, які відіграють все більш важливу роль у розв'язаній проти України війні. Повідомляється, що станом на березень 2023 року Пекін поставив Москві безпілотники та їх частини на суму понад 12 мільйонів доларів.

Раніше ЗМІ писали, що Китай також відправляє Росії дрони, кераміку для бронежилетів і тепловізори.

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