За словами екс-міністра, питання Криму для Ердогана завжди було "особистою історією".

У випадку зміни влади у Туреччині, ставлення до Росії не зміниться, хіба що до її президента Володимир Путіна.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін з приводу президентських виборів в Туреччині, які заплановані на 14 травня. Основними кандидатами, за даними опитування, є нинішній президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та представник від опозиції Кемаль Киличдароглу.

Клімкін пожартував, що не коментуватиме чутки про здоров’я президента (Ердогану стало зле в прямому ефірі, і ЗМІ написали, що можливо у президента інфаркт - УНІАН), оскільки не є медиком.

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При цьому він зауважив, що під час передвиборчої кампанії є великі навантаження. "Чи це серйозні питання зі здоров’ям, чи не дуже, ми з вами, звісно, сказати не зможемо. Але для виборців і для всіх взагалі будь-який сигнал щодо проблем зі здоров’ям у Ердогана – це серйозний сигнал, він впливає на бізнес, впливає на політику", - зазначив Клімкін.

При цьому він підкреслив, що Ердоган буде завжди "гравцем щодо Туреччини". "Ердоган є дуже харизматичною особистістю. Він намагався і намагається бути своєрідним місточком між західним світом і Росією. Намагається підтримувати відносини з Путіним і з західними лідерами, оскільки Туреччина є частиною НАТО, членом альянсу", - зазначив Клімкін.

За його словами, точно зараз ніхто не може сказати, яку політику проводитиме представник опозиції, якщо виграє на президентських виборах в Туреччині. Клімкін додав, що зараз опозиційні сили намагаються казати Росії, що вони не будуть антиросійськими. "Але тим не менше нюанси, звісно, будуть. Ми також розуміємо, що для Ердогана історія України в якомусь сенсі особиста історія навколо Криму. Ердоган значною мірою завжди збирав голоси кримських татар, які живуть вже багато років в Туреччині. Він завжди на них розраховував, тому питання Криму для нього це і питання зовнішньої політики, і питання внутрішньої політики", - наголосив Клімкін. При цьому він висловив переконання, що за будь-якого розвитку подій Туреччина все одно залишається членом НАТО і "не буде грати безпосередньо на Росію в будь-якому із варіантів". Клімкін зазначає, що тут лише потрібна відповідь на питання, якими будуть торговельні, безпекові зв’язки у випадку зміни влади в Туреччині.

"Але я не думаю, що формат відносин з Росією за іншого керівництва фундаментально зміниться. Просто в Ердогана є певна історія відносин з Путіним, і це йому допомагає контактувати з президентом Росії, "пробивати" питання, зокрема, щодо зернової угоди. Чи вдасться їх пробивати іншому турецькому президенту, чи ця роль перейде тоді повністю до Китаю, який гратиме більшу роль тоді, це ми маємо подивитися", - зазначив він.

Клімкін переконаний, що фундаментально політика стосовно України не зміниться після президентських виборів в Туреччині, хіба що опозиція внесе свої тонкощі не в ключові напрямки. "З опозицією ставлення до Росії заледве чи зміниться, а ставлення до Путіна може змінитися в гіршу сторону", - наголосив Клімкін. При цьому він зауважив, що все це залежить від багатьох чинників: якими будуть вибори в Туреччині, чи буде Ердоган активно брати участь в компанії, чи все ж таки буде онлайн.

Вибори в Туреччині - що відомо

Президентські вибори в Туреччині заплановані на 14 травня 2023 року. Президента обиратимуть терміном на п'ять років.

Вчора Ердогану стало зле під час інтерв'ю в прямому ефірі. Зйомку зупинили. Через 10 хвилин ефір відновили. Ердоган перепросив і пояснив, що йому стало зле через проблеми зі шлунком. Після цього він відповів на ще кілька запитань і ефір завершився.

Згодом турецькі ЗМІ написали, що у Ердогана стався інфаркт міокарда.

У партії Ердогана заперечили чутки про те, що у нього стався інфаркт. Речник Партії справедливості та розвитку Омер Челик заявив, що це "аморальні неправдиві новини".

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