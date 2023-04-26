Політик пояснив, що повернулися проблеми зі шлунком, а також вплинув дуже щільний графік.

Президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану стало зле у прямому ефірі під час інтерв'ю. Політик перервати зйомку.

Як повідомляє TRT World, Ердоган мав з’явитися у вечірньому ефірі Ulke TV і Kanal 7. Однак графік президента був настільки щільним, що ефір змістили на півтори години. Однак посеред питання зйомку перерварви.

Через 10 хвилин ефір відновили, Ердоган перепросив та пояснив, що йому стало зле - загострилися проблеми зі шлунком.

Відео дня

"У певний момент я думав, чи зрозуміють мене правильно, якщо я скасую участь у програмі. Але ж була обіцянка. Перепрошую вас і аудиторію", – зазначив президент.

Після цього Ердоган відповів на ще кілька запитань і ефір завершився.

Вибори у Туреччині

Наразі Ердоган активно займається передвиборною кампанією. 14 травня він знову змагатиметься за посаду президента Туреччини із спільним кандидатом від опозиції Кемалем Киличдароглу.

Вас також можуть зацікавити новини: