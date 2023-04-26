Після хвороби президента Ердогана політики поділилися закликом "якнайшвидшого одужання".

У президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, якому стало погано в прямому ефірі, за попередньою інформацією, стався інфаркт міокарда, повідомляє турецьке видання AVAZTÜRK.

Раніше президенту Туреччини стало погано під час прямого ефіру, де він відповідав на питання журналістів в рамках передвиборної кампанії. Після інциденту Ердоган скасував поїздку в рамках передвиборної кампанії по містах Туреччини.

Дружину президента Ердогана і членів сім'ї попросили приїхати в лікарню. Сам Ердоган зробив заяву в своєму акаунті в соціальній мережі щодо хвороби, від якої він постраждав. Президент Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що сьогодні він буде відпочивати вдома за порадою лікарів через його хворобу.

Відео дня

У своїй заяві президент Ердоган використав наступні слова.

"Я хотів би подякувати кожному представнику моєї благородної нації, кожному з моїх братів і сестер, які передали свої побажання і молитви за невеликі незручності, які я відчув під час трансляції через мою завантажену роботу. Сьогодні буду відпочивати вдома за порадою наших лікарів. З Божого дозволу, ми продовжимо нашу програму з завтрашнього дня. Ми будемо продовжувати працювати, щоб привести наш улюблений народ до цілей століття Туреччини", - написав він.

З іншого боку, після хвороби президента Ердогана політики поділилися закликом "якнайшвидшого одужання".

Хвороба Ердогана - деталі

Президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану стало погано в прямому ефірі під час інтерв'ю. політик перервати зйомку. Ердоган повинен був з'явитися у вечірньому ефірі Ulke TV і Kanal 7. Однак графік президента був настільки щільним, що ефір змістили на півтори години. Однак посеред питання зйомку перервали.

Через 10 хвилин ефір відновили, Ердоган вибачився і пояснив, що йому стало погано - загострилися проблеми зі шлунком. Після цього Ердоган відповів на ще кілька запитань і ефір завершився.