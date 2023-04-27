У партії президента Туреччини рішуче спростовують оприлюднену у пресі інформацію.

Партія президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана заперечила чутки про те, що у нього стався інфаркт. Раніше про це повідомляли ЗМІ.

Як повідомляє агентство Anadolu, заступник керівника та речник Партії справедливості та розвитку Омер Челик заявив, що чутки про нібито інфаркт в Ердогана - це "аморальні неправдиві новини".

Челик наголосив, що Ердоган продовжує виконувати посадові обов’язки і повернеться до графіку після одноденної паузи.

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Водночас керівник пресслужби Ердогана Фахреттін Алтун також спростував чутки про серйозні проблеми зі здоров'ям Ердогана.

"Рішуче відкидаємо ці безпідставні заяви про здоров’я президента… Завтра президент через відеозв’язок візьме участь у відкритті атомної електростанції. Ніяка дезінформація не змінить той факт, що турецький народ – зі своїм лідером і Ердоган та його партія прямують до перемоги на виборах 14 травня", – заявив речник.

Проблеми зі здоров'ям Ердогана

Вчора Ердогану стало погано в прямому ефірі під час інтерв'ю. Політик перервати зйомку, але через 10 хвилин ефір відновили. Ердоган вибачився і пояснив, що йому стало погано - загострилися проблеми зі шлунком. Після цього Ердоган відповів на ще кілька запитань і ефір завершився.

Після цього у турецькій пресі з'явилися чутки про те, що у президента Ердогана стався інфаркт міокарда. Його нібито ушпиталили, поруч з ним дружина. Джерел інформації не розкрили.

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