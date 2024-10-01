Балістична ракета Hyunmoo-5 може нести 8-тонну боєголовку.

Південна Корея під час святкування Дня збройних сил показала свою найпотужнішу балістичну ракету, здатну вразити навіть підземні бункери в Північній Кореї.

Як пише AP, президент Південної Кореї Юн Сук Йоль попередив, що якщо КНДР спробує застосувати ядерну зброю, то зіткнеться з рішучою відповіддю альянсу Південна Корея - США, і "цей день стане кінцем північнокорейського режиму".

Як пише AP, під час церемонії південнокорейські військові показали близько 340 одиниць військової техніки та систем озброєння. Серед них - балістична ракета Hyunmoo-5, яка може нести 8-тонну боєголовку, здатну проникати глибоко в землю і знищувати підземні бункери Північної Кореї.

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Як нагадує видання, останнім часом побоювання з приводу бомбової програми Північної Кореї ще більше посилилися після того, як вона опублікувала фотографії секретного об'єкта зі збагачення урану для ядерної зброї.

На думку південнокорейських чиновників, КНДР спробує ще більше посилити напруженість, провівши випробування зброї напередодні виборів у США, щоб посилити свої важелі впливу в майбутніх переговорах із новим американським урядом. Експерти кажуть, що Північна Корея, ймовірно, вважає, що розширення ядерного арсеналу допоможе їй домогтися більших поступок з боку США, як-от масштабне послаблення санкцій.

Ядерні загрози КНДР

Раніше в Південній Кореї заявили, що КНДР має достатньо плутонію та урану для виробництва щонайменше двозначної кількості ядерних боєголовок. Водночас у розвідці країни стверджують, що КНДР може провести сьоме ядерне випробування після президентських виборів у США 5 листопада.

Також північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявляв, що його країна збільшуватиме кількість ядерної зброї "в геометричній прогресії". Він зазначив, що сильна військова присутність необхідна для того, щоб протистояти "різним загрозам з боку Сполучених Штатів та їхніх прихильників".

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