Делегацію очолює президент Військового університету імені Кім Ір Сена Кім Гум Чхоль

Північна Корея відправила до Росії елітну військову тренувальну делегацію з візитом. Державні ЗМІ КНДР назвали це першим військовим обміном між двома країнами після підписання договорів про співпрацю.

Як пише Reuters, делегацію очолює президент Військового університету імені Кім Ір Сена Кім Гум Чхоль. Він та військові вилетіли до РФ літаком у понеділок. Зазначається, що мета візиту та місце перебування північнокорейців у РФ наразі не розголошується.

За даними агентства, Військовий університет імені Кім Ір Сена є полігоном для підготовки елітних військових офіцерів. Чинний лідер КНДР Кім Чен Ин відвідував його після навчання в Швейцарії, коли його готували як третього очільника країни.

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Минулого року високопосадовці Північної Кореї та РФ здійснили рекордну кількість візитів на територію одне одного. Відправка делегації є результатом останнього візиту правителя Росії Володимира Путіна до Пхеньяна в червні.

Зближення КНДР та Росії - останні новини

Нещодавно Washington Post звернула увагу на те, що КНДР масово постачає зброю голодній на снаряди Росії.

Як раніше писав УНІАН, 19 червня Путін вперше за 24 роки прилетів до КНДР та зустрівся з Кім Чен Ином. Політики підписали документи, які посилюють співпрацю. Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що у разі відправлення північнокорейських військ на територію України - вони стануть "гарматним м'ясом" в незаконній війні проти України.

Згодом президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що рішення про підтримку України зброєю будуть ухвалювати на основі того, як діятиме новий військовий пакт між Росією та КНДР.

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