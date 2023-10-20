Федеральна влада США заявляє, що тисячі ІТ-фахівців, які уклали контракти з американськими компаніями, таємно відправили мільйони доларів до Північної Кореї.

За словами представників ФБР і Міністерства юстиції США, тисячі ІТ-працівників, які уклали контракти з американськими компаніями, протягом багатьох років таємно відправляли мільйони доларів своєї зарплати до Північної Кореї для використання в її програмі балістичних ракет.

Міністерство юстиції заявило, що IT-фахівці, направлені і найняті Північною Кореєю для віддаленої роботи з компаніями в США, використовували вигадані особистості для отримання роботи. Зароблені ними гроші були спрямовані на північнокорейську програму озброєнь, заявили керівники ФБР на прес-конференції в Сент-Луїсі, пише Independent.

Федеральна влада оголосила про арешт 1,5 мільйона доларів і 17 доменних імен в рамках триваючого розслідування.

Відео дня

Джей Грінберг, спеціальний агент, відповідальний за відділення ФБР у Сент-Луїсі, сказав, що будь-яка компанія, яка наймала позаштатних ІТ-фахівців, "найімовірніше", наймала когось, хто брав участь у схемі.

"Ця схема настільки поширена, що компанії мають бути пильними, перевіряючи, кого вони наймають. Як мінімум, ФБР рекомендує роботодавцям вжити додаткових активних заходів щодо віддалених ІТ-працівників, щоб зловмисникам було важче приховати свою особу", - сказав Грінберг.

Чиновники не сказали назви компаній, які несвідомо найняли північнокорейських робітників, і не сказали, коли почалася ця практика.

У судових документах стверджується, що уряд Північної Кореї направив тисячі кваліфікованих ІТ-фахівців жити в основному до Китаю і Росії з метою обманом змусити компанії з США та інших країн найняти їх в якості позаштатних віддалених співробітників.

ІТ-фахівці заробляли мільйони доларів на рік на потреби північнокорейських програм озброєнь. У деяких випадках північнокорейські робітники також проникали в комп'ютерні мережі та крали інформацію у компаній, які їх найняли, повідомило Міністерство юстиції. Вони також зберегли доступ для майбутніх схем злому та вимагання.

Грінберг сказав, що працівники використовували різні методи, щоб зробити так, ніби вони працюють у США, включаючи оплату американцям за використання домашнього Wi-Fi.

КНДР і США - що відбувається

Нагадаємо, напруженість на Корейському півострові висока, оскільки з початку 2022 року Північна Корея провела випробувальні запуски понад 100 ракет, а США розширили свої військові навчання зі своїми азійськими союзниками у відповідь на це.

У вересні лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав до експоненціального збільшення виробництва ядерної зброї і до того, щоб його країна відігравала більш важливу роль у коаліції країн, що протистоять Сполученим Штатам у "новій холодній війні".

У лютому експерти ООН заявили, що північнокорейські хакери, які працюють на уряд, в минулому році вкрали рекордні віртуальні активи на суму від 630 до більше ніж 1 мільярда доларів.

У звіті групи експертів йдеться, що хакери використовували все більш витончені методи для отримання доступу до цифрових мереж, що беруть участь в кіберфінансуванні, а також для крадіжки в урядів, приватних осіб і компаній інформації, яка могла би бути корисною в ядерних програмах Північної Кореї і програмах балістичних ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: