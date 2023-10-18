Навчання стануть останніми в серії кроків трьох країн по зміцненню зв'язків в період зростаючої напруженості з Північною Кореєю і впливом Китаю в регіоні.

Південна Корея, США і Японія проведуть спільні повітряні навчання поблизу Корейського півострова. Ці навчання стануть першими, коли три країни проведуть подібні навчання, передає агенство Reuters в середу.

Три країни, швидше за все, проведуть навчання в неділю і узгодять місця проведення, повідомила південнокорейська газета Dong-A Ilbo з посиланням на джерело в уряді.

Інформаційне агентство Yonhap також повідомило, що навчання, швидше за все, пройдуть в неділю і в них візьмуть участь американський стратегічний бомбардувальник B-52, а також винищувачі трьох країн.

Відео дня

Представник Міністерства оборони Південної Кореї відмовився підтвердити або прокоментувати деталі повітряних навчань.

Але ці три країни "розширюють" тристоронні спільні військові навчання на основі угоди, досягнутої їх лідерами в серпні на саміті в Кемп-Девіді, щоб зміцнити співпрацю в боротьбі з загрозами Північної Кореї, сказав чиновник.

Повідомляється, що навчання стануть останніми в серії кроків трьох країн по зміцненню зв'язків в період зростаючої напруженості з Північною Кореєю і впливом Китаю в регіоні.

Загрози Північної Кореї

Північна Корея погрожує завдати ядерного удару по авіаносцю США біля берегів Південної Кореї. Як повідомляє KCNA, така заява прозвучала у відповідь на прибуття американського авіаносця "Рональд Рейган" в порт Пусана 12 жовтня.

У КНДР відзначають, що США наполегливо вводять різні ядерні стратегічні засоби на Корейський півострів, де існує ймовірність постійних військових зіткнень і небезпека спалаху ядерної війни. Міноборони Північної Кореї називає це"неприхованою військовою провокацією, яка доводить ситуацію до безповоротних катастрофічних обставин".

Вас також можуть зацікавити новини: