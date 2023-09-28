Кім закликав своїх дипломатів "надалі зміцнювати солідарність з країнами, які виступають проти стратегії гегемонії США і заходу".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав до експоненціального збільшення виробництва ядерної зброї і до того, щоб його країна відігравала більш важливу роль у коаліції країн, що протистоять Сполученим Штатам у "новій холодній війні".

Кім зробив ці коментарі під час дводенної сесії парламенту країни, який затвердив Конституцію, включивши в неї свою політику розширення програми ядерної зброї країни, пише The Washington Times.

Засідання Верховної народної Асамблеї відбулися після того, як цього місяця Кім вирушив на російський Далекий Схід, щоб зустрітися з Президентом Росії Володимиром Путіним та відвідати військові та технологічні об'єкти.

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Поїздка викликала стурбованість Заходу з приводу можливого військового альянсу, в рамках якого Північна Корея буде постачати Путіна вкрай необхідними боєприпасами для розпалювання його війни з Україною в обмін на економічну допомогу і передові російські технології для посилення ядерних і ракетних систем Північної Кореї.

У той час як Північна Корея поступово виходить з карантину, пов'язаного з пандемією, Кім активно зміцнює свої партнерські відносини з Москвою і Пекіном, намагаючись вирватися з дипломатичної ізоляції і приєднатися до єдиного фронту проти Вашингтона. Він описав світ як вступ у "нову холодну війну" і що Північна Корея повинна у відповідь наростити свій ядерний потенціал.

Повідомлення ЦТАК про коментарі Кіма з'явилися на наступний день після того, як Північна Корея підтвердила звільнення рядового солдата армії США. Тревіс Кінг, якого зараз відправляють назад до Америки, через два місяці після того, як він перетнув сильно укріплений кордон на північ.

Відносно швидке вигнання Кінга спростувало припущення, що Північна Корея може затягнути його затримання, щоб отримати поступки від Сполучених Штатів, і, можливо, відображала незацікавленість Північної Кореї в дипломатії з Вашингтоном.

ЦТАК повідомило, що члени Асамблеї одноголосно схвалили новий пункт Конституції, покликаний "забезпечити право країни на існування і розвиток, стримувати війни і захищати регіональний і глобальний мир шляхом швидкої розробки ядерної зброї на більш високому рівні".

"Політика Північної Кореї щодо нарощування ядерних сил стала постійною і стала основним законом держави, який нікому не дозволено порушувати", - заявив Кім у своєму виступі на асамблеї. Він наголосив на необхідності "продовжувати роботу з експоненціального нарощування виробництва ядерної зброї та диверсифікації засобів ядерного удару", повідомило ЦТАК.

Кім вказав на те, що він назвав зростаючою загрозою ворожих Сполучених Штатів та їх зростаючої військової співпраці з Південною Кореєю та Японією, звинувативши їх у створенні "азіатської версії НАТО, першопричини війни та агресії".

"Це просто найгірша реальна загроза, а не загрозлива риторика чи уявна сутність", - сказав він.

Кім закликав своїх дипломатів "надалі зміцнювати солідарність з країнами, які виступають проти стратегії гегемонії США і заходу".

Ситуація в КНДР - деталі

Напруженість на Корейському півострові досягла найвищого рівня за останні роки, оскільки Північна Корея випробувала понад 100 ракет з початку 2022 року, а США розширили свої військові навчання зі своїми азіатськими союзниками у відповідь "око за око".

У минулому році Асамблея прийняла нову ядерну доктрину, яка дозволяє нанесення превентивних ядерних ударів, якщо керівництво Північної Кореї буде сприйматися як знаходиться під загрозою.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у листі до Президента КНР Сі Цзіньпіна пообіцяв сприяти розвитку співпраці з Китаєм. Як повідомляє державне ЗМІ Північної Кореї KCNA, лист був відповіддю на привітання Сі з річницею заснування КНДР в цьому місяці.

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